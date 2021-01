Con YouTube en la maleta... y rumbo a Andorra

Cuando Hacienda aprieta en España... mudanza que llega al extranjero. Al menos eso ha decidido El Rubius, que pone tierra de por medio y se sumará a la lista de youtubers que tributan en Andorra. No es nuevo que estos jóvenes que se dedican a producir contenidos de ocio en plataformas digitales acaben pagando impuestos en otros lugares con tasas más bajas. Ya lo han hecho nombres del sector como Willyrex, Vegeta777 o TheGrefg, una decisión que se contrapone a la de Ibai Llanos o AlexElCapo, quienes defienden pagar los impuestos en España.

Así, el youtuber español Rubén Doblas Gundersen, su nombre real, anunció en su último directo en Twitch que se mudará al Principado y dejará de tributar en su país de origen, algo que no niega que «es un plus» económico, pero que defiende porque, asegura: «Todos mis amigos están ahí».

«Llevo, literal, 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí (...) Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa», argumentó el joven después de anunciar su decisión.

Pero, además, se quejó amargamente, del trato que recibe por parte del fisco: «Llevan tratándome como un criminal desde el momento uno», reconocía.

Unos días antes del anuncio de El Rubius, Ibai Llanos, otro de los youtubers más conocidos, realizaba un discurso en su directo de Instagram donde defendía como «un buen acto» tributar en España, y aseguraba: «Me da igual que me quiten la mitad, porque sigo viviendo de sobra».

«Cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad es que asusta y te llevas un hostión, y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95 por ciento, en nuestra situación os iríais», decía.

Como dato se puede considerar que el IVA en Andorra es el más bajo de Europa, ya que oscila entre el 1 por ciento de los productos de primera necesidad hasta el 4,5 por ciento. En España, este impuesto llega a ser del 21 por ciento. En lo que se refiere al IRPF, allí sube, como máximo, al 10 por ciento de los ingresos; mientras que en España las retenciones son del 47 por ciento a partir de los 300.000 euros. Unos ingresos que, según las estimaciones, el streamer alcanza holgadamente. Tanto que se ha llegado a hablar de alrededor de los cuatro millones de euros anuales.

Lo cierto es que no es la primera vez que ElRubius amenazaba con este cambio de domicilio fiscal. Hace aproximadamente medio año, durante una de sus retransmisiones, ya mostraba su hartazgo.

En aquellas, lanzaba una pregunta: «¿Cuánto dinero creéis que tengo, chavales?». El youtuber iba leyendo varias respuestas que le entraban en directo y se reía, pero algo le hacía cambiar. «Algunos os estáis flipando. Tenéis que pensar que no vivo en Andorra, chavales. Yo tengo que pagar los impuestos y créeme que pago en plan muchísimo, tío. Y cada vez que me viene, me duele. Me duele el corazón. Pero bueno, es lo que hay. Pero...», comentaba entonces. En solo medio año, su forma de pensar ha cambiado y este 2021 el rendimiento sobre su trabajo en las redes ya tributará en el Principado de Andorra donde, además, residirá.

En contra

La polémica sobre los youtubers que se van no es nueva, sino algo recurrente. En 2017, AuronPlay ya publicó un vídeo donde se defendía de unas acusaciones que le situaban en el país vecino, algo que él, sin embargo, ha negado siempre.

El mismo Ibai, en 2018, también se posicionaba respecto a lo que haría si algún día ganaba mucho dinero como para valorar el traslado a Andorra, defendiendo, una vez más, pagar los impuestos en España como algo «que no es malo».