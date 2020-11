Nueva protesta contra el 'decretazo'

Las plantillas sanitarias continúan manifestándose a las puertas de los centros de salud y hospitales en contra del ‘decretazo’ de Sacyl que afecta a sus derechos laborales. «Los representantes de los profesionales sanitarios no podemos tolerar que a los empleados públicos que están dando la cara frente a la pandemia, a los que más se implican, a los que más esfuerzo están dedicando, no sólo no se les premie, sino que se les castigue eliminando sus derechos», aseguraron en un comunicado. En él, afirman que «no consentirán que destruyan el sistema sanitario que hemos construido entre todos y seguiremos movilizándonos hasta que retiren todas las medidas que lesionen los derechos de los que están plantando cara frente a la pandemia".