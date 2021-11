"Las horas extras están tramitadas y se pagarán en breve"

El teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón Budiño, aseguró este viernes que las horas extraordinarias que no se han abonado a los trabajadores municipales «están tramitadas y se irán pagando en los próximos días», y aseguró que el problema en su pago deriva del «procedimiento administrativo, que no es nuevo, y que está Corporación está queriendo paliar, normalizar y solventar para que estas circunstancias no se vuelven a dar».

Budiño, que salió al paso de las críticas realizadas desde la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, insistió la resolución de este tema «no es fácil, porque es procedimiento administrativo, pero hay consignación presupuestaria, por lo cual la parte política cumple con su deber, que es intentar prever esa demanda y el pago de esos trabajos extraordinarios, y lo que hay que intentar entre todos los servicios es agilizar estos trámites, para que esta situación no se dé».

A su vez, anunció que, «de cara al año que viene» su intención, desde el Área de Recursos Humanos, es «sentarme con los diferentes servicios para intentar normalizar ese protocolo y que se pueda agilizar ese procedimiento administrativo, y solventar estas situaciones que vienen dando de hace mucho tiempo», porque, reconoció, «no estamos consiguiendo de momento poder pagar esas horas extraordinarias con la celeridad y prontitud que nos gustaría».

Por otra parte, defendió que éste es el año «que más Mesas Generales de Negociación se han desarrollado», un total de siete y «en los próximos días convocaremos una más, lo que aseguró, comparado con otros años, «vamos a duplicar el número de mesas que se han convocado, y no solo el número sino también el fondo». En este sentido precisó que «en otros años se convocaban por procedimientos ordinarios, que son calendarios, tema de negociación genérica por oferta de empleo público, pero este año hemos convocado algunas con el claro objeto de poder agilizar una productividad del Plan Invernal». Sobre ese caso concreto, indicó que «esa productivad quedó parada porque por medio de un informe de Intervención se vio que no era el procedimiento que iba a avalar para poder desarrollar ese pago del Plan de Nevadas».

Budiño precisó que «seguimos viendo posibilidades dentro del pacto y convenio que tiene el Ayuntamiento que sean legales, aprobadas por los órganos competentes, para poder normalizar esa situación», y añadió que «llevamos trabajando en esta línea mucho tiempo, pero es complejo porque hay que ver el encaje legal, posteriormente el encaje económico y, por último, que se puedan ejecutar».

Finalmente, y sobre el tema de Policía Local, el portavoz del equipo de gobierno señaló que «mezclan la antigua productividad de Policía Local con la actual». Budiño apuntó que la antigua «quedó sin efecto y no se puede pagar» porque un sindicato la denunció y los juzgados les dieron la razón «y quedó sin vigencia, sin valor, y por tanto no se puede cobrar» esos dos meses que reclaman. Posteriormente, recordó, «se desarrolló otra nueva productividad, que se negoció, que es la que está vigente y que no tiene nada que ver con la anterior».