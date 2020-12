Hoteles y restaurantes lamentan la «debacle» del puente

El puente de la Constitución y de la Inmaculada, a comienzos del mes de diciembre, son días en los que tradicionalmente los hoteles abulenses cuelgan el cartel de completo. Habitaciones ocupadas prácticamente en su totalidad y mesas de restaurantes reservadas con días de antelación marcaban, hasta la llegada de la covid-19, los primeros compases del último mes del año en Ávila.

Pero en esta ocasión, el titular que abre estas líneas no habla de ocupación al cien por cien o de lleno en los hoteles. Por desgracia, la palabra que define este año el puente de diciembre es «debacle»: la que están viviendo los hoteles, bares y restaurantes de la capital en los días previos a la Navidad.

Es Víctor Gómez, presidente de la Federación de Hostelería de Confae, el que da la voz de alarma ante una situación que lejos de mejorar en diciembre se agrava considerablemente. «El puente de diciembre es una debacle absoluta», insiste en sus palabras el hostelero, que señala directamente a la falta de movilidad entre comunidades autónomas como principal responsable de una situación que ya es dramática para los empresarios de este sector.

«La situación del puente se nos antoja catastrófica», busca en el diccionario otro adjetivo que defina lo que supone tener todas las habitaciones de un hotel vacías o las mesas de un restaurante sin comensales a los que servir.

Lamenta el portavoz de los hosteleros abulenses que el optimismo que en general caracteriza al colectivo que representa «se empieza a acabar». Como se les acaba también «la capacidad de aguante económico».

Y es que, se queja, los hosteleros llevan «aguantando» desde el pasado mes de marzo. Con ingresos súper reducidos e incluso nulos pero con los mismos gastos que tendrían en el caso de estar abiertos. «Nosotros seguimos pagando autónomos, la luz, el IBI...», plantea Gómez una situación que se hace más sangrante ante la falta de clientes en sus negocios.

«Diciembre va a ser un mes para aguantar», continúa planteando el hostelero la situación de este colectivo que, después del «balón de oxígeno» que para ellos supuso el verano, se ven ahora abocados a resistir cada uno como pueda para no tener que echar el cierre a sus negocios. Algo que, por desgracia, denuncia Gómez, ya ha comenzado a ocurrir en nuestra ciudad.

Y lejos de poder mostrarse optimista de cara al futuro cercano, el presidente de los hosteleros de Ávila plantea también la falta de perspectiva ante la llegada de la Navidad. El hecho de que las reuniones familiares se hayan limitado en cuanto a las personas que pueden formar parte de ellas y de nuevo los cierres perimetrales harán, anuncia Gómez, que los días navideños no vayan a ser buenos tampoco para este colectivo.

Por último, Gómez agradece una vez más la respuesta de los abulenses que, eso sí, han hechos suya la nueva manera de disfrutar la hostelería, pidiendo a domicilio.

