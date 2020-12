León y Salamanca abrirán este viernes su hostelería

Las provincias de León y Salamanca abrirán este viernes, 4 de diciembre, la hostelería, centros comerciales y gimnasios, sumándose así a Ávila y Segovia en la nueva desescalada regional, mientras que el resto de provincias se podrá unir en la semana siguiente. No obstante, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que se permitirá con la apertura de las terrazas de bares y restaurantes de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, si las asociaciones están de acuerdo. Fernández Mañueco, que compareció a petición propia ante el pleno de las Cortes, confirmó que se prorrogará el cierre perimetral de la Comunidad e indicó que el Consejo de Gobierno aprobará los cambios para León y Salamanca mañana. De esta forma, el resto de provincias de la Comunidad dejarán atrás las restricciones la siguiente semana, siempre que la evolución de la pandemia lo permita. Además, reconoció que Castilla y León está dispuesta, en aras del consenso, «a ceder» en la ampliación de la franja del toque de queda y del número de personas que se pueden reunir en el plan de la Navidad que deben aprobar Gobierno y comunidades.

El presidente de la Junta recalcó que tanto León como Salamanca, como Ávila y Segovia, que levantaron las restricciones a la hostelería, el comercio y el deporte la semana pasada, siguen en el nivel 4 de alerta, el máximo, por lo que se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad. Además, Fernández Mañueco destacó la tendencia de la pandemia a la baja, mientras la positividad de las pruebas es del diez por ciento y la incidencia acumulada es de unos 550 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

También el jefe del Ejecutivo señaló que las pruebas de antígenos de segunda generación será la principal en Atención Primaria y urgencias para detectar la covid-19, y anunció que se van a comenzar a realizar una media de 40.000 test de antígenos a la semana, el doble que actualmente –20.000– como medida efectiva para frenar los contagios.

El presidente inició su intervención con un mensaje de cercanía a los familiares de las víctimas, a los que sufren por sus negocios, a los profesionales y al esfuerzo de todas las personas, ante la «fatiga pandémica» de esta segunda ola. Como autoridad delegada del estado de alarma, desgranó las actuaciones de su Gobierno en cuatro ejes: contención social, refuerzo de la sanidad, protección social y refuerzo de la educación y apoyo económico para minimizar el impacto de la covid e iniciar la recuperación.

Medidas duras. Ante las Cortes regionales, el presidente defendió la respuesta frente a la pandemia de la covid-19 de su Gobierno con medidas «duras y difíciles» que aseguró buscan salvar vidas, y no la «simpatía» de la población, ante las críticas de toda la oposición. Mañueco aseguró que la Junta ha ejercido el liderazgo que exige una situación excepcional, frente a otra actitud basada en «no hacer nada» o en parecer que se hace algo o en estar solo para lo bueno.

En ese sentido, Mañueco reivindicó la política «con mayúscula» que apuesta por el acuerdo y las soluciones, por encima del conflicto, puesto que más allá de «errores y aciertos», su ejecutivo, «resistente y firme», apuesta por la protección de la salud y por la inclusión de todos. Además, el presidente reconoció el sacrificio de algunos sectores, la «paciencia» y «comprensión» de la población y el «sacrificio» de los profesionales, según informa Ical.

De esta forma, el jefe del Ejecutivo autonómico reconoció que al inicio del año nadie entrega un «manual» para saber qué hacer con la pandemia y consideró que no es «justo ni real» comparar a Castilla y León con otras autonomías.

Además, culpó al Gobierno central de estar ausente durante la segunda ola de la pandemia generada por la covid-19 para «mancomunar» responsabilidades y exige una dirección unificada para atajar la situación. «El Gobierno no puede estar ausente ni ponerse de perfil para socializar culpas o mancomunar responsabilidades», dijo.

Tudanca: «A las dos regiones históricas ahora se suma la de las provincias con bares abiertos»

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, cargó contra la «mucha propaganda» y los «muy poquitos hechos» de la Junta de Castilla y León en la gestión de la pandemia del coronavirus y de sus efectos, al tiempo que avisó al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de que ya no le cree nadie y de que «ya no cuela». «Quizás sea el complejo del que sabe que perdió las elecciones», ironizó Tudanca que recordó a Mañueco que no necesitaba hacer esta propaganda cuando ha contado con el mayor apoyo por parte de toda la oposición que ha habido en el país, un capital que, según lamentó, también ha dilapidado de forma tan rápida.

Además señaló que a las dos regiones históricas de la Comunidad, ahora se suma una tercera, la formada por las provincias con bares abiertos. También recordó las contradicciones sobre si las restricciones eran para salvar vidas o la Navidad o sobre la apertura de la hostelería. Además, el socialista se preguntó qué hace la Junta con el dinero de España, porque recordó tiene superávit, y destacó que nadie ha recibido ni una sola ayuda de las previstas.

«Miente, se ríe y conspira contra los empleados públicos», espetó el líder regional del PSOE en alusión a un comunicado de los sanitarios y advirtió a Fernández Mañueco de que los ciudadanos de Castilla y León no se merecen un presidente que les mienta cuando la Comunidad registra, dijo a modo de ejemplo, el mayor número de fallecidos en las residencias. «Así de duro y así de cierto», continuó Tudanca convencido de que tiene que haber «alguna razón» para que Castilla y León registre estos malos resultados.