Doña Letizia, lección de estilo ante las Princesas de Suecia

Continúan llegándonos imágenes de la visita de los Reyes Felipe y Letizia a Suecia y, después del solemne recibimiento oficial por parte de los Reyes Carlos Gustavo y Silvia en las Caballerizas Reales antes de poner rumbo al Palacio Real y saludar a los representantes del Gobierno y del Parlamento, ahora hemos visto la primera fotografía de nuestros monarcas con la familia real sueca casi al completo (a excepción de la Princesa Magdalena y su marido, Christopher O'Neill).

Un encuentro que ha tenido lugar en el interior de Palacio y al que se han sumado a Carlos Gustavo y a Sonia la Princesa Heredera Victoria, el Príncipe Daniel, el Príncipe Carlos Felipe y la Princesa Sofía, que han recibido a Don Felipe y a Doña Letizia, regalándonos un posado inédito antes de disfrutar de un almuerzo privado y protagonizando un inesperado duelo de estilo en el que nuestra Reina ha destacado una vez más por su elegancia.

Ya sin la sofisticada capa camel con pelo en el cuello con la que combatió las bajas temperaturas de Estocolmo pero sí con el tocado estilo turbante anaranjado con el que nos ha enamorado, hemos podido apreciar por fin el vestido elegido por la asturiana para su primer acto con la familia real sueca. Un diseño de Carolina Herrera en el mismo tono que el tocado, de largo midi, corte recto, escote redondo y unas vistosas mangas estilo murciélago. De la temporada 2015, Doña Letizia no lo había estrenado hasta hoy. ¿Esperaría una ocasión tan especial como su visita a Suecia?

Un acertadísimo look con el que la Reina ha vuelto a demostrar que es una de las royal más elegantes de Europa, destacando sobre las mujeres de la familia real sueca, correctas pero no espectaculares como la mujer de Felipe VI. Mientras que la Reina Silvia ha optado por un vestido y un discreto tocado a juego en tonos morados, la Princesa Victoria ha optado por un total look azul celeste, con un sobrio diseño midi con manga tres cuartos y cinturón a juego marcando cintura, salones y bolso de mano en el mismo tono y el pelo recogido. Por su parte, la mujer del Príncipe Carlos Felipe, la Princesa Sofía, ha elegido un modelo negro con estampado floral en rosa y blanco decantándose también por el negro para su tocado, sus zapatos y su cartera de mano.

Esta tarde, los Reyes se trasladarán al Museo Nobel donde recorrerán la exposición "Sinapsis. Arte y ciencia de España. De Ramón y Cajal a nuestros días", una muestra para difundir el trabajo de científicos españoles que toma como punto de partida los dibujos de neuronas del Nobel Ramón y Cajal. Posteriormente, Don Felipe visitará el Parlamento de Suecia donde mantendrá un encuentro con su presidente antes de reunirse con el Primer Ministro de Suecia y Doña Letizia, acompañada de la Reina de Suecia, el Hospital Universitario Karolinska.

Esta frenética jornada concluirá a última hora, cuando Carlos Gustavo y Silvia ofrezcan una cena de gala en honor a los Reyes a la que se espera que asistá el resto de la familia real sueca y en la que, después de estos sobrios looks, veremos a las royals con sus mejores galas y sus joyas más espectaculares.