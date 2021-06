Alas de plata (Maeva) es lo último de la reina del noir nórdico, Camilla Lackberg, una literata sueca que cuenta historias que, normalmente, transcurren en su lugar de nacimiento o sus alrededores, Fjällbacka, una pequeña ciudad de la costa occidental del país nórdico, y sus protagonistas son el policía Patrik Hedström y la escritora Erica Falck.

«Una tiene que perderse para poder resurgir». Es una frase de Faye, la protagonista de este libro. ¿Cree que, si no tocamos fondo, no nos damos cuenta de que nos tenemos que levantar de nuevo?

No creo que tengamos que tocar fondo para darnos cuenta de ciertas cosas, pero en ocasiones es necesario, sobre todo si nos intentamos ocultar algo a nosotros mismos o si no somos conscientes de la gravedad de una situación.

¿Qué representan para usted los libros?

Seguridad, imaginación, sueños y posibilidades. El amor por ellos y por la literatura fue un regalo fantástico que me hizo mi padre, con el que descubrí las puertas que se pueden abrir con los libros y los mundos que se esconden detrás. Desde entonces me quedé enganchada. Los libros pueden motivarte, consolarte y despejar tu mente.

Cuando se sufre algún tipo de acoso, se pierde confianza y autoestima. Esto aparece en Alas de plata. ¿Qué consejos le puede dar a algún lector que padezca esa situación?

Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero no dejes que nadie te haga olvidar quién eres. Presta atención a las señales de alerta de ciertos comportamientos y rodéate de buenos amigos que te respalden, te apoyen y te quieran.

¿Cómo llega a elegir la figura del padre de Faye para representar una relación tóxica?

Tiendo a escribir sobre las cosas que más miedo me dan o que me parecen terribles, así que en este libro quise explorar ese tipo de relación espantosa y casi inverosímil. Es intrigante escribir sobre ello, porque es algo que está muy lejos de mi propia realidad.

En sus novelas siempre hay una crítica y una denuncia sociales. ¿Cómo cree que la sociedad debería proteger a las mujeres maltratatadas?

La sociedad y sus ciudadanos tienen la obligación de proteger a las mujeres cuando son víctimas de abuso. Debería ser mucho más sencillo denunciar los delitos, o mejor dicho, mucho más seguro hacerlo. Creo que muchas mujeres no denuncian los abusos que soportan porque los hombres pueden perseguirlas e incluso aumentar el nivel de abuso. ¡Hay que dar prioridad al apoyo y a la seguridad de las mujeres!



¿Por qué no creemos a las personas que denuncian algo grave?

Creo que es habitual que la víctima justifique y racionalice el comportamiento del maltratador y que, además, asuma una parte de culpa y responsabilidad. Desgraciadamente, la víctima se siente avergonzada y quizás, por esa razón, no está dispuesta a hablar de ello. Además, si el hombre maltratador parece una persona decente es todavía más difícil, porque entonces también entra en juego el miedo a que no te crean.

¿Cuál es el momento clave para que una mujer se dé cuenta de que vive en una jaula?

Creo que esto depende de cada caso y de cada mujer. Quizás abres los ojos cuando te das cuenta de lo mucho que tanto tú como tu comportamiento han cambiado en torno a tu pareja, pero también en torno a tus amigos y familiares.