Mund Belén sale a calle para compartir la navidad

Desde hace doce años, la Navidad de Ávila no se entiende sin Mundo Belén, la muestra de Nacimientos de todo el mundo que el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) comparte cada año con abulenses y turistas.

Y este año, peses a las dificultades que la pandemia marca en el día a día, los responsables del CITeS, con su director, Javier Sancho a la cabeza, no querían faltar a su cita con el espíritu navideño.

Así que después de darle muchas vueltas y de estar, incluso, tentados a no organizar la muestra, optaron por sacar Mundo Belén a la calle, para que todos pudiéramos seguir disfrutando de uno de los clásicos de la Navidad abulense y hacerlo, además, de manera segura.

De manera que este año, 500 de los Belenes que otros años habíamos contemplado en el interior del edificio del CITeS , pueden contemplarse desde la calle, en un recorrido de unos 700 metros que discurre por los jardines de la Universidad de la Mística y de su Albergue Juvenil.

«Mundo Belén nació para llevar el gozo de la Navidad», comentaba este domingo en la inauguración de la muestra Javier Sancho. Y este año no va a dejar de hacerlo.

Al contrario. Lo hace de una manera más encantadora si es posible: al aire libre, con luces navideñas que van marcando en camino y con unas impresionantes vistas de Ávila y su Muralla de fondo.

Trasladar la muestra a la calle ha implicado realizar algunos cambios, por supuesto. Pero todos aportan encanto a una exposición que protege sus piezas más valiosas tras las ventanas de los edificios, que se convierten para la ocasión en los perfectos escaparates a través de los cuales contemplar Belenes llegados de todos los continentes.

Porque Mundo Belén 2020 conservar su espíritu internacional y sigue llevando de la mano a los que lo visitan a través de América, África, Asia, Europa y Oceanía.

belenes al aire libre. Y si las piezas más delicadas y pequeñas se guardan tras los cristales, una de las principales novedades de la muestra de este año es la incorporación de Belenes de tamaño natural realizados a partir de materiales reciclados o recuperados de la propia naturaleza.

Misterios confeccionados con ramas de árboles, con troncos... Incluso con tuberías van sorprendiendo al visitante en un recorrido que también le llevará a una pequeña ‘plaza infantil’, ésta a cubierto pero muy bien ventilada, en la que este domingo los niños que acudieron a la inauguración se encontraron con una agradable sorpresa: San Nicolás, que ayer precisamente celebraba su día, les recibió con los brazos abiertos y con un regalo con sabor a chocolate.

Un San Nicolás, por cierto, que tenía cierto parecido con Rómulo Cuartas, subdirector del CITeS. ¿Será de su familia...?