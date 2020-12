El club Diocesanos y FAEma sellan su colaboración

Faema y el Club Deportivo Colegios Diocesanos han sellado su colaboración gracias a un convenio firmado en la mañana de ayer y que se materializa en el beneficio que supondrá para el restaurante inclusivo ‘El Cobijo’, de FAEMA y también para ‘la intendencia’ del equipo de Tercera División. El restaurante inclusivo servirá la comida a los equipos visitantes cuando se acerquen hasta Ávila para jugar con el Colegio Diocesano de Tercera División. De igual manera el acuerdo también facilitará ‘la intendencia’ del equipo de tercera, como señaló el presidente del Club, Alberto Mellado, ya que el restaurante también servirá los bocadillos al primer equipo cuando jueguen fuera de Ávila.

La directora general de FAEMA , Inmaculada Pose, señaló que este convenio es un «símbolo de alianza», señalaba mientras afirmaba que «creo que hay que tener entendimiento y si algo tenemos que sacar de los problemas generados por la Covid es que las alianzas tienen que servir para algo y cuando todo el mundo tiene buena voluntad de sumar, creo que salen proyectos tan interesantes y solidarios como es el que hoy presentamos». Pose recordó que un restaurante inclusivo como ‘El Cobijo’ “supone que tenemos el 80 por ciento de nuestra plantilla son personas con discapacidad. El empleo para las personas con discapacidad es un gran reto para nosotros».

Mencionó también Pose que este convenio les permite acercarse a la gente joven «para eliminar todo el estigma que envuelve a la salud mental y también luchar contra la afirmación extendida de que las personas con discapacidad no pueden trabajar». La población abulense conoce nuestro restaurante, sobre todo los niños que venían a celebrar los cumpleaños. Ahora nos permite acercarnos a la gente joven, un perfil más juvenil que no conocía la discapacidad». La directora general de FAEMA retó por último a un partido con el Diocesanos. «Ojalá el año que viene podamos echar un partido con el Diocesanos. Aquí tenemos un equipo estupendísimo», señalaba la directora. Un guante que cogía al vuelo el presidente del Club Alberto Mellado, quien recordó que en el mes de septiembre firmaron con todas las entidades entre las que estaba FAEMA los acuerdos de los proyectos de apadrinamiento. “Estos acuerdos decíamos que había que enriquecerlos, darles vida. NO se podían quedar en una foto muy bonita y con buena voluntad, sino que había que ir dando forma. Esto que hacemos aquí es precisamente esto y se debe al proyecto de apadrinamiento que tenemos con FAEMA»

También dijo que estaban no solo satisfechos, sino también orgullosos de mostrar por toda Castilla y León la labor que hace FAEMA. «Cuando se creo el Dioce, la intención poner nuestra a gente y a nuestros servicios al servicio de las instituciones como FAEMA, de los organismos y los distintos grupos de capacidades diferentes. Que ellos nos digan cómo podemos ayudarles. Puede ser con voluntarios o promocionando este restaurante… Lo estamos logrando y además no vamos a parar porque todo esto nos da mucha energía. El balón y el rectángulo está muy bien, pero esto forma parte del entrenamiento de nuestros equipos».