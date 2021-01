Tres partidos aplazados, un grave problema

Como se esperaba y no se hizo esperar. El Colegios Diocesanos UCAV se marchó a la cama el martes avisando que el partido ante el Real Burgos estaba en seria duda y se levantaba en la mañana del miércoles confirmando lo que era una evidencia y una dura realidad, el Sancti Spíritu no estaba en condiciones de albergar el duelo ante los burgaleses. Ni la lluvia, escasa, ni los intentos por limpiar a la carrera el césped sirvieron para impedir lo que es ya el tercer partido suspendido para un Colegios Diocesanos que tiene ante sí «un problema grande» reconoce José Alberto Fernández Somoza ante lo evidente. La FCYLFya marcó que los primeros dos partidos suspendidos –Arandina y Numancia B, ambos fuera de casa– deberán jugarlos antes del 24 de febrero. «Si sumamos ahora éste lo que supone es que vamos a tener que estar jugando prácticamente durante cuatro semanas consecutivas miércoles-domingo, con lo que ello supone para equipos no profesionales como el nuestro» avisa el entrenador del Colegios Diocesanos UCAVante lo que se le viene encima. Ya lo vivió con la eliminatoria previa de la Copa del Rey ante el Racing Rioja y el sobresfuerzo lo arrastró el equipo durante un tiempo. Ello con el agravante en este caso de los desplazamientos a Aranda y Soria.

«Esto nos supone en problema gordísimo» reconoce el entrenador. No es sólo la situación de suspensión de partidos y búsqueda de fechas, es la inactividad del equipo. Porque todo ello ha llegado tras el parón de Navidades. «A ver ahora cómo arrancamos» se plantea el entrenador ante los problemas que el equipo está teniendo para entrenar con normalidad. «No estamos compitiendo y nos encontramos en un momento clave» señala ante un tramo del calendario con equipos como el propio Real Burgos, La Granja, Cebrereña, Mirandés Bo Bupolsa entre otros, equipos con los que se va a jugar sus opciones de permanencia.

De nuevo la competición se verá totalmente desvirtuada en una segunda vuelta en la que echar cálculos para los objetivos será una quimera. «Vamos a tener una puntuación pero realmente no vamos a saber dónde estamos» comenta Somoza. Ytodo ello con el covid-19 de por medio y que sigue obligando a la suspensión de partidos, como esta jornada el Mirandés B - Segoviana por casos en el equipo azulgrana. El panorama aún se puede complicar más.