Cinco autonomías piden vacunar obligatoriamente a los sanitarios

La posibilidad de imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus para ciertos colectivos como los profesionales sanitarios y sociosanitarios (como trabajadores de residencias) puede abrir otra brecha entre las comunidades y el Gobierno, cuando parecía que la paz estaba sellada, sobre todo, tras la Conferencia de Presidentes de la pasada semana en Salamanca.

Hasta cinco autonomías (Galicia, Cantabria, Andalucía, Canarias y País Vasco) se han mostrado partidarias de que la inoculación sea obligatoria para los profesionales que cuidan a personas vulnerables, como ha impuesto Francia. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad rechazó ayer imponer esta medida, no solo porque en el país la inmunización es voluntaria, sino porque va contra la estrategia que las comunidades se han comprometido a cumplir. No obstante, desde el Gobierno se abren a estudiar con los territorios realizar traslados forzosos a puestos donde no estén en contacto con los más vulnerables o dos PCR semanales a los trabajadores que no quieran hacerlo.

Se da la circunstancia de que en España, al contrario de lo que ocurre en otros países que sí han tenido que recurrir a esta opción, como Francia o Italia, hay «una muy buena aceptación de las vacunas», casi el 60 por ciento tiene la pauta completa, y los grupos contrarios a ellas son muy minoritarios. Pero las autonomías no pueden evitar su preocupación, sobre todo, ante el aumento de casos en las residencias de ancianos, que ya sufrieron las devastadoras consecuencias de las primeras olas. De ahí, la insistencia autonómica en imponer la inmunización para los trabajadores de estas instalaciones. Incluso, algunos gobiernos regionales, como el gallego, fueron un paso más allá y aprobaron esta medida por Ley. El Tribunal Constitucional acabó tumbando los artículos de la normativa que hacían referencia a la vacunación obligatoria.

Y es que esta imposición atenta contra los derechos fundamentales que recoge la Carta Magna. Algunos expertos, sin embargo, sostienen que la inmunización colectiva por ley sí estaría avalada por la Ley General de Sanidad de 1986, y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que señala que en una situación epidémica como la actual, el beneficio para la población compensa la intrusión en el cuerpo de los ciudadanos que supone inocularles un fármaco, con los riesgos que esto conlleva.

Presión en las uci

En cuanto al balance de la jornada, la incidencia acumulada se sitúa ya por debajo de los 600 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (591,1), tras bajar 82 puntos en agosto. El descenso de la transmisión del coronavirus ya solo mantiene a tres comunidades -Baleares, La Rioja y Navarra- con índices superiores a los 700 infectados. Esta bajada, sin embargo, no disminuye la presión en las UCI, que siguen en situación de riesgo alto (20,8 por ciento de ocupación). Cataluña es la comunidad con más pacientes de coronavirus en sus Unidades de Cuidados Intensivos (635), lo que genera una presión del 48,1 por ciento, seguida de Madrid que con 297 enfermos, tiene una ocupación del 28,6 por ciento.

Según el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se contabilizaron 21.561 nuevos positivos, lo que eleva la cifra total a 4.588.132. Asimismo, se reportaron 75 fallecidos y el total de decesos desde el inicio de la pandemia supera los 82.000 casos (82.006).

Restricciones

Para rebajar estas cifras, los gobiernos autonómicos siguen imponiendo restricciones en sus territorios. Así los habitantes de 458 municipios de seis autonomías (Aragón, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Navarra y Andalucía) están bajo toque de queda nocturno este fin de semana, 15 localidades extremeñas están cerradas perimetralmente, y solo una comunidad, Galicia, exige certificado COVID para entrar en el interior de la hostelería.