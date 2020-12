El Tiemblo crea una yincana para llegar a los Reyes Magos

No se deja de oír que la Navidad será este año diferente. Y desde luego, así será. Pero esto no quiere decir que no pueda haber espacio para la ilusión, aunque en esta ocasión tenga que llegar con pequeñas cosas que hagan aún más grandes estas fiestas.

Y así es como precisamente se está viviendo en El Tiemblo donde ya están luciendo las luces de Navidad que se inauguraron por sorpresa para evitar aglomeraciones, y donde se ha invitado a los niños a participar en una yincana para llegar a los Reyes Magos.

En este sentido, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Tiemblo quiere que los más pequeños vivan esta Navidad con la mayor ilusión y emoción, por lo que han organizado algunas actividades especialmente dedicadas a ellos. En primer lugar, los más pequeños de la villa de El Tiemblo podrán ayudar a los Reyes Magos a ‘salvar la Navidad’ y al mismo tiempo hacerles llegar su carta con las peticiones para la noche del 5 de enero. Será necesario para ello seguir las pistas a través de una yincana con códigos QR, en la que tendrán que ayudar a los camellos, cantar villancicos y disfrutar de muchas otras divertidas aventuras que les llevarán hasta la entrega de sus peticiones.

El primer código está situado en el hogar del jubilado y, partiendo de ahí, las pistas irán llevando a los niños hasta el destino final. También, y si se inscriben en el Ayuntamiento con su nombre y dirección, recibirán una misiva personalizada de Sus Majestades los Reyes Magos en la que los monarcas de Oriente les harán llegar su saludos de su puño y letra.

La alcaldesa de El Tiemblo, Henar González, y todos los concejales que conforman el Equipo de Gobierno, aseguran que están empeñados en que el espíritu de la Navidad se haga notar a pesar de los difíciles momentos que se están viviendo. Por ello también han puesto en marcha el primer certamen de tarjetas navideñas dirigido a niños de 1 a 12 años y con el plazo de presentación abierto hasta el 21 de diciembre en el Ayuntamiento. Los tres premios serán tarjetas regalo de 50, 30 y 20 euros, aunque todas las presentadas se expondrán en los soportales de la Casa Consistorial tembleña.

También habrá la noche del cinco de enero un saludo de los Reyes Magos que se retransmitirá telemáticamente por Facebook y por el Bando Móvil.