El turismo rural pierde en octubre el 64,5% de las estancias

Se veía venir, pero no por ello da menos tristeza informar de los malos tiempos que corren para el sector turístico, como para otros muchos. La crisis sanitaria se está cebando con la economía (y no solo de España) pero además puntualmente el Instituto Nacional de Estadística da cuenta de ello de manera mensual. Este martes el INE sacaba a la luz la encuesta de Alojamientos de Turismo Rural y sólo en el mes de octubre que es el último que se ha publicado refleja pérdidas del 64,5% de las pernoctaciones y del 73% de los viajeros. En números pasamos de tener 21.023 pernoctaciones a las actuales 7.452 y los viajeros se reducen de 10.169 a 2.767.

Ni qué decir tiene que al nutrirnos de turistas nacionales y al estar además cerradas fronteras, ese retroceso se debe al de la falta de turismo español. Para muestra, un botón los viajeros extranjeros se reducen de 365 a 14 y sus pernoctaciones de 550 a 80; mientras que el turista español pasa de 9.804 viajeros a 2.753 y sus estancias de 20.473 a 7.372.

En porcentaje la pérdida de turistas extranjeros es muy llamativa, del 96,2% en viajeros y del 85,5% en pernoctaciones pero teniendo en cuenta la escasa parte del pastel que simboliza se puede decir que es insignificante y es que este 2020 ha supuesto un 1% de los visitantes que nos llegan a la provincia de Ávila.

Vivimos meses duros, muy duros y eso es casi la gota que colma el vaso para el turismo rural en la provincia, pero como decíamos los efectos de la crisis están siendo nefastos para la economía y no sólo para el turismo.

La gran alegría se la llevó el turismo rural con la llegada del verano, cuando por fin se permitió la movilidad y la gente tenía ganas de salir hacia lugares seguros. Julio y agosto marcaron récords de turistas en tierras abulenses y cierto es que al sector le permitió un respiro, pero claro, venían de tres meses de cierre (como otros muchos) y con el inicio de la segunda ola se veía venir el desastre. Algunos profesionales consultados por este periódico sabían que lo ganado en verano no iba a servir para cerrar el año en positivo y así está siendo. Ya septiembre dio el pertinente disgusto y en octubre ha llegado otro más al que seguro seguirá otro con los datos de noviembre y diciembre en mano. Tradicionalmente el último mes del año es magnífico para el turismo rural abulense, el puente de diciembre que este año es de lo más oportuno no va a dejar las cifras de otros años (aunque hubiera menos días de vacaciones) y de cara a la Navidad (que tampoco cae nada mal) habrá que ver en qué quedan las restricciones, pero va a ser difícil, por no decir imposible remontar las pérdidas de un 2020 que va a ser tremendamente complicado olvidar.

Ahondemos ahora en cómo va este 2020 y la conclusión es sin duda:mal. Entre enero y octubre llegaron a los alojamientos abulenses 54.970 viajeros que pernoctaron en 188.952 ocasiones. Pues bien son 56.164 viajeros menos que en el mismo periodo del año anterior y 88.359 estancias menos, es decir los viajeros se reducen a la mitad pues han caído un 50,5% y sus pernoctaciones son casi un 32% menos, es decir se reducen una tercera parte en números redondos.

Visto así no es de extrañar que la oferta turística haya disminuido. Comparando octubre de 2020 con el mismo mes de 2019 vemos claramente lo ocurrido. En el último mes que tiene contabilizado el INE hay casi 60 establecimientos abiertos menos que hace un año y ahora son 697 por los 756 de doce meses atrás, casi un 8% menos y con ello se reducen en 320 las plazas hasta quedarse en 5.781, un 5,2% menos. Y aún así el grado de ocupación cae tanto por plazas como por habitaciones y en fin de semana. Por plazas baja del 11% al 4%, por habitaciones, del 14,5% al 6,8% y en fin de semana cae rotundamente de casi estar al 35% a no llegar a un 10 y tener 9 de cada 10 habitaciones si uso. ¿Y el personal? Pues en octubre de 2020 hay 139 personas menos trabajando en el sector en Ávila lo que supone un 15,34% menos al pasar de los 906 empleados a los actuales 767.