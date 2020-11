Las Cámaras aplauden los PGC y Cecale las ve "insuficientes"

División de opiniones en el sector empresarial de la Comunidad. Mientras que elConsejo de Cámaras de Comercio aplaudió la política de ayuda financiera al sector empresarial recogida en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2021, desde Cecale tildaron de «no suficiente» el incremento del 13% respecto a 2018 «dada la situación económica y social tan crítica por la que estamos atravesando en este momento». ElConsejo de Cámaras no dudó en valorar los tres pilares sobre los que se articulan las cuentas de la Comunidad, basados en la recuperación económica y social y en la modernización de Castilla y León. Los cerca de 9.800 millones, un 17,3 por ciento más que en el año 2018, con los que contarán las consejerías «servirán para que con la correcta ejecución del Presupuesto sean efectivos para la actual coyuntura y para apuntalar la recuperación».

Ante el «cambio de estructura y modelo productivo» al que lleva la pandemia, las Cámaras consideraron «necesario e imprescindible el refuerzo del gasto social». Ello limita las inversiones a 634 millones de euros, «aunque se pone en valor la decisión de no incrementar los impuestos a los ciudadanos y empresas persiguiendo, en el último caso, que ningún proyecto viable se quede en el cajón por falta de financiación, complementándolo con la política de avales a empresas hasta los 1.150 millones y la apuesta por los proyectos empresariales con 170, a través de ayudas financieras, directas y suelo industrial».

También destacaron las partidas destinadas a la creación de empleo, con 245 millones, y al impulso al fondo de cooperación local y a la Agenda 2030, con 346 millones, cuyos objetivos y ejes marcarán en los próximos años «el futuro sostenible de Castilla y León».

Mucho más críticos se mostraron desde Cecale, que consideraron que el escenario macroeconómico previsto se encuentra tildado de «cierto optimismo y un tanto alejado de la elevada incertidumbre y realidad actual», lo que puede derivar en que las proyecciones no se lleven a efecto tal y como se contempla, dado que la actividad económica aún está inmersa en serias limitaciones y restricciones. La patronal lamenta que el proyecto de presupuestos no contemple la eliminación del impuesto de sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad, «penalizando a los ciudadanos de Castilla y León y frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo». En un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, los empresarios reiteraron que es más necesaria que nunca una armonización fiscal para evitar que se agudice la deslocalización de empresas de Castilla y León por la alta presión fiscal.

Por otra parte, Cecale solicitó al gobierno que dirige Alfonso Fernández Mañueco la máxima celeridad para atender las «críticas y acuciantes necesidades de las empresas y evitar así que la Comunidad continúe desangrándose». Reclamando también el máximo grado de ejecución de las diferentes partidas contempladas, sin olvidar las diversas y múltiples medidas previstas y en negociación en el marco del Diálogo Social.