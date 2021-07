Por la defensa del patrimonio de todos: la Sanidad

Desde la plataforma por la Sanidad del Tiétar y en sede de CCOO sus responsables pidieron ante los medios de comunicación este martes el retorno del debate y la defensa de la sanidad a la agenda pública. Ha llegado el momento, «si alguna vez ha desaparecido de allí» de volver a reclamar un activo que además es «patrimonio de todos» decía Óscar García, máximo responsable del sindicato y Carmen Santos, de la plataforma.

Una defensa de un derecho universal que debe hacerse tanto en lo que respecta a los profesionales sanitarios como a los usuarios. Es, decían, el momento de abandonar la atención telefónica, de recuperar las consultas presenciales, de contar con especialidades en el medio rural, de recuperar también la continuidad de esa relación médico-paciente que ha desaparecido, por falta de profesionales... Un largo etcétera de demandas que cobra más sentido tras los aplausos recibidos por los profesionales médicos en tiempos de pandemia ya que entendía García que ese «reconocimiento moral» tiene que ser también «efectivo» y trasladarse a las plantillas que en algunos equipos «han perdido hasta el 40% de los efectivos» y además «hay carencias de profesionales en las bolsas de empleo».

Y es que la sanidad es «el sostén gracias al cual estamos consiguiendo, aunque sea de una manera difícil, salir de la crisis», apuntaba el representante de CCOO y para la sanidad había una serie de compromisos adquiridos, recordaba, que no se han materializado.

Difícil en la capital de provincia, mucho más lo tienen en el medio rural, apuntaba García al tiempo que ponía de manifiesto la sobrecarga a la que se ven sometidos los profesionales sanitarios que alli trabajan. Precisamente por falta de profesionales pero también por el incremento poblacional que se está produciendo y ante la llegada de la ya conocida como ‘quinta ola de la covid’. Además alegaba que no se han tenido en cuenta las medidas de un real decreto en la que entre otras cosas se recogían incentivos para poder cubrir los puestos efectivamente de difícil cobertura y lo que provoca la huída incluso de profesionales a otras Comunidades Autónomas. Por todo ello pedía acabar con recortes, dar mayor peso a la atención Primaria, recuperar lo perdido y ese reconocimiento moral que pase a ser efectivo además de dignificar el trabajo o acercar la atención especializada al medio rural.

Son muchas circunstancias que a juicio de Carmen Santos merecen que la sanidad pública, ese «patrimonio de todas las personas» sea defendido «con uñas y dientes», algo que prometía seguirán haciendo desde la plataforma en defensa de la sanidad en el Tiétar, en permanente contacto con otras plataformas y colectivos por ejemplo de la comarca de El Barco-Piedrahíta o de la Moraña. (Que por cierto junto a más de una veintena de Castilla y León se van a reunir este fin de semana en Valladolid, apuntaba Marco Riccardi, también de la plataforma tietarense).

Volvía a poner sobre la mesa Santos aquel compromiso en las Cortes Regionales a iniciativa del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, para que en las comarcas se cuente con residencias hospitalarias destinadas a los enfermos crónicos y máxime ante una sociedad que se ha transformado y que ha envejecido. Un detalle, en Ávila hay más de 47.000 personas que son mayores de 65 años, dejaban como dato en la rueda de prensa para reflexionar.

Entendía Santos que «con la excusa de la covid-19 han desaparecido especialidades» y clamaba por recuperar algunas como obstetricia y esas residencias con gimnasios o fisioterapeutas que han quedado en el tintero.

Dada la dispersión territorial, con 30.000 personas en el Tiétar, 10.000 en la zona de El Barco y el resto de comarcas «es necesario descentralizar» porque no es de recibo que tantas personas tengan que moverse a la capital para recibir atención en lugar de los profesionales a esas zonas. En ocasiones «no llegamos a tiempo y la gente se muere en el camino».

La frialdad de las llamadas ya debería haber pasado página y reclamaban además atención a la salud mental de los jóvenes, la vuelta de Primaria, también y la revitalización de los consejos de salud.

Para Marco Riccardini la solución pasa por «razonar sobre el sistema sanitario» ya que «dos años después no hemos entendido el mensaje y no se puede seguir con la inercia de los recortes» y con unos discursos en Castilla y León que hablan de una «reforma sanitaria» que no suena nada bien.

La atención telefónica debe pasar página, «los especialistas no llegan al medio rural y las citas en Ávila pueden tardar meses» decía y todo esto se agrava en un verano en lo que las sustituciones son constantes pero también escasas y no se pueden «ni hacer turnos» para la atención sanitaria y los pacientes «no hablan dos veces con el mismo profesional» lo que se agrava además con la caída del sistema informático, abundaba.

Recriminaba el hecho de que en 11 años se han perdido en Castilla y León nada menos que 2.000 profesioneales y pedía tener en cuenta los nuevos condicionantes para garantizar la salud, tales como los demográficos (especialmente el envejecimiento) o los ambientales (más calor, zoonosis, contaminación de aguas con arsénico, ozono troposférico.). Ante todo que «no se entienda la sanidad como un problema».