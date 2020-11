La Junta, preocupada por el reparto de los fondos europeos

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, expresó su «preocupación» sobre el futuro reparto de los fondos nueva generación de la UE y explicó que decidieron no incluir partidas en los presupuestos de la Comunidad del año que viene, porque desconocen «la cantidad, los criterios y quien los va a repartir». «No es razonable introducir los fondos de la UE hasta que no estén negro sobre blanco», dijo en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de Castilla y León para 2021. Igea atisbó que las orientaciones generales que se han podido escuchar de diferentes miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, «no son muy favorables» a Castilla y León, porque apuestan por los servicios a las personas en vez de por el territorio, lo que supone una apuesta por las zonas más densamente pobladas. El vicepresidente y portavoz constató al respecto que estas partidas debería apostar por un territorio como Castilla y León en la lucha contra al cambio climático y la agenda digital, con 94.000 kilómetros cuadrados; que tiene importantes recursos ambientales, y sufre una importante brecha tecnológica. Igea criticó también la falta de criterio para el futuro de sectores claves par la Comunidad, como el de la automoción.

«Esta todo sin definir y es difícil así hacer esta cálculo», dijo, para recalcar que «lo prudente» era no incluir estas partidas en los presupuestos de Castilla y León. «Vamos a exigir que no nos veamos perjudicados por esa financiación y que vuelvan beneficiar a la densidad de población, porque así no hay estrategia de reto demográfico ninguno», dijo, para lamentar que esa lucha sigue sin aparecer incluso en la propia estrategia presentada por el Gobierno.

Cuentas responsables

En lo que respecta al proyecto de presupuestos para 2021, Igea defendió que las cuentas de la Junta son «responsables» y responden a las «tres urgencias esenciales» de la Comunidad, la social y económica, provocadas por la pandemia, y la «permanente» demográfica. El número dos delEjecutivo autonómico incidió en que responsabilidad «es lo primero que se le pide a un Gobierno» y recordó que la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal avaló esta semana el cuadro macroeconómico en el que se enmarcan estas cuentas. «Hemos actuado con exquisita responsabilidad», enfatizó, según informa Ical. En este sentido, precisó que los presupuestos se basan en una caída «histórica» del PIB, pero ensalzó que el 80 por ciento va par gasto social. Una apuesta, dijo, que «no podría ser de otra manera en esta crisis».

Por último, aseguró que las cuentas responden la pacto de gobierno y estabilidad entre PP y Cs, y asumió que«esto no será suficiente». «No es un momento solo de cálculos económicos, sino de reformas, de regeneraciones, de transparencia, de simplificaciones normativas», expuso.