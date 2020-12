De 'vacaciones' con deberes pendientes

Llegó el parón de Navidad.Cuando los resultados sonríen, un buen momento para desconectar y recuperar fuerzas para lo que está por venir en enero cuando de nuevo se convoque a los equipos al parqué.Para los que no terminan de encontrar el punto y la chispa, un parón en ocasiones inoportuno.La disputa regular de partidos suele ayudar a solventar algunos de los problemas.Y los tiene el Ávila Auténtica El Bulevar, cuyo comienzo de temporada no ha sido el esperado. No ha ayudado a la causa la falta de pretemporada y un calendario caprichoso repleto de parones. Construir un equipo nuevo en estas condiciones no es tarea sencilla. Si a ello se le suma la salida de Dean Anthony Wanliss o lesiones importantes, como la de Álvaro Tebar, fuera del equipo para todo el curso, la cuesta se vuelve demasiado empinada. Un puerto complicado de escalar en el que se ha visto sorprendido el Ávila Auténtica El Bulevar que con apenas dos victorias en siete partidos afronta el parón de Navidad. Un descanso que José Antonio Sánchez espera que sirva al equipo «para oxigenarse física y mentalmente» pero especialmente para «que desaparezca esa inercia de mala suerte que estamos teniendo con las lesiones». Porque no es sólo Tebar, son también los problemas de Morchón o de Bak, el último en caer ante el Cantbasket04 el pasado fin de semana.

Ante los cántabros tuvo que tirar José Antonio Sánchez de tres refuerzos inesperados como Carretero, Martín Castañeda y Quirós, tres jugadores con carné juvenil. Demasiado como para plantar cara a un proyecto que está pensado y construido para cotas más elevadas que la Liga EBA. Y aunque el Ávila Auténtica eche en falta la regularidad de partidos que por momentos le ha sido un lastre, puede que el parón sea un ‘impasse’ desde el que comenzar de nuevo a trabajar en enero. Si es con algún refuerzo en el mercado invernal, mucho mejor, aunque no es sencillo.

USAL La Antigua, Santurtzi y Obradoiro, líderes por Navidad

Llegó el parón por Navidad. La Liga EBA se detiene en todos sus grupos y lo hace con un largo descanso por delante. No será hasta el 16 de enero cuando vuelvan los equipos a las canchas. Cuatro semanas de vacaciones y entrenamientos por igual para los jugadores, mucho de ellos ya en sus casas con sus familias. En algunos casos con una sonrisa de oreja a oreja. Tiene motivos sobrados para ello en el USALLa Antigua, el Santurtzi y el Obradoiro Silleda, líderes en sus respectivos grupos. Va sobrado, o al menos de momento, el equipo salmantino, que aparca la competición con ocho victorias en ocho partidos. Cada jornada que pasa, es más campeón del Grupo AB. No viven con tanto margen en el resto de los grupos, donde la igualdad es algo mayor. Con un partido menos y una victoria más lidera el Grupo ACel Obradoiro Silleda. Los gallegos aguantan el empuje de Agustinos y Chantada, tercero pero con dos partidos menos. Mucha igualdad en el Grupo AA, donde Santurtzi cierra el 2020 como líderes pero con un partido más que Mondragón o LBCCocinas.