Igea: "Vamos a vivir dos o tres semanas malas"

El vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, alertó hoy de que Castilla y León vivirá “dos o tres semanas malas” ya que, dada las experiencias de las olas anteriores, “menos de 14 días no se tarda en parar el ritmo de crecimiento del coronavirus, que en este caso es alto”. Tras el Consejo de Gobierno, destacó que la Comunidad cuenta ya, por esta escalada en forma de pared, con 528 rastreadores, de los que alrededor de 200 corresponden al Ejército.

Igea enfatizó en la situación de estrés que atraviesa en esta quinta ola la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario de la Comunidad, y que está asumiendo la carga más importante, dado que al estar disparada la incidencia entre los menores de 29 años, por fortuna ha repercutido menos en presión hospitalaria.

“Todos los centros de Atención Primaria están sufriendo un episodio de saturación. Estos enfermos no van al hospital, pero sí a realizarse las pruebas PCR, y generan ese estrés”, expuso Igea, quien anunció que, por este motivo, se eliminará “toda la carga posible que se considere innecesaria”, como es, dijo, el retro rastreo o los cribados masivos “que no sean esenciales”. Sobre estos últimos añadió que “se están demostrando cada vez de una más que dudosa necesidad ante el ritmo de crecimiento de contagios”. “Intentaremos hacer cosas que no carguen la Atención Primaria si no tienen cierta utilidad”, indicó.

Esta situación ha costado el enfado de los médicos del centro de salud de Los Cubos, en Burgos capital, donde se han rebelado al contar con un hito de 50 pacientes que condicionan el correcto desarrollo del trabajo.

Hospitalizados, cada vez más jóvenes

A pesar de que las cifras de hospitales en esta ola no son como las anteriores, Igea advirtió de un incremento de ingresos. Actualmente son 112 por COVID en la Comunidad, 29 de ellos solo en la jornada de este miércoles y otros seis solo a primera hora del jueves, el más joven de estos últimos, con 29 años. De hecho, explicó que más de la mitad cuenta con menos de 50 años, “algo esperado y patrón lógico porque es la gente no vacunada”. “Hemos cumplido con la vacunación de los mayores para evitar el problemón sanitario en que se podría haber convertido esta ola. Pero hay ingresados de 20 y 30 años, por debajo del umbral de la vacunación”, espetó.

Por esa razón, recordó que la Junta y la ponencia de Alertas propuso al Consejo Interterritorial medidas muy similares a las del Ministerio, pero “nuevamente el Gobierno ha decidido salirse de la ecuación y renunciar a ejercer su responsabilidad”. A su juicio, esta situación coloca a España en una “dificilísima situación a los ojos de Europa y el resto de actores internacionales, que no acaban de entender esta política de elusión de responsabilidad y que ha costado que Francia e Inglaterra no recomienden viajar a España”.

“Todos hemos cometido errores”

Por último, Igea reconoció haber cometido “muchos errores” durante la pandemia: “No tengo problema en decirlo”, tal y como ocurrió, recordó, cuando señalaron que “volvían las sonrisas y se quitaban las mascarillas”. En todo caso, apuntó hacia el Gobierno, dado que “el error más importante es eludir tu responsabilidad”. “Estás para anunciar que se quitan las mascarillas; pero para lo demás estás en Estonia”, reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También admitió su “equivocación” cuando la Junta permitió el consumo en barra y estar de pie en las pistas de baile, lo que pudo generar una relajación en estos locales de ocio que ha contribuido ahora a disparar la incidencia entre los jóvenes. “Todos nos hemos equivocado y cometido errores. Y el primero, quien más responsabilidad tiene. Del presidente del Gobierno para abajo, todos”, concluyó.