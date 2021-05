Qué manera de sufrir... Qué manera de ganar

Diocesanos.

Darío; Nacho (Javivi, 76’), Oli,MarioHidalgo, DiegoPose; Encinar, Víctor (Meneses, 76’), Fer (PabloNegro, 62’), SergioAlonso (Mayorga, 62’), Quique (Isma, 90’) y Vicente.

Santa Marta.

Felipe,Montes, Miguel, Yago, Pablo, Barbero, Martiña, Aaron (Gabi, 86’), Julio (More, 74’), Santos y Gonzalo (Tomy, 55’).

Goles.

1-0 (85’) Sergiomayorga. 2-0 (86’) Víctor Meneses

Árbitro.

RUIZ AGUADO.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Quique, Mario y Víctor y a los tormesinos Pablo,Barbero y Santos.

INCIDENCIAS.

Partido correspondiente a la jornada 9 de la Tercera División - Grupo E disputado en el Sancti Spíritu.

Quien quiera la permanencia en este Grupo E tendrá que saber sufrir. La quiere el Colegios Diocesanos UCAV, que volvió a demostrar que está dispuesto a sufrir hasta el final y pelear lo que haga. Los de Somoza aguantaron el calor y las envestidas de un UDSanta Marta que obligó a lo mejor de Darío pero se derrumbó en el tramo final ante la pegada de Mayorga y la obra de arte de Meneses, que dejó sentado al portero sobre el césped y asentó en la clasificación a los colegiales en posiciones de permanencia. Primer paso hacia una salvación a la que todavía le quedan dos paradas –ante el Salamanca B y La Bañeza– pero que esta cada día más cerca. Paso a paso.

Aunque el 2-0 final en el marcador pueda decir lo contrario, el primer paso no fue sencillo. Ya demostró el UDSanta Marta el tipo de equipo que era en el Alfonso San Casto y se reafirmó en un Sancti Spíritu en el que comenzó esperando a su rival pero en el que no tardaría en enseñar los dientes. Arrancó con bravura el Colegios Diocesanos UCAV ante un Santa Marta que se veía pronto achicando aguas cuando Fer quiso buscar el hueco para el disparo tras controlar con el pecho pisarla con suavidad en el área. Tenía la iniciativa el Colegios Diocesanos pero una acción lo cambió todo. Quiso despejarla Oli en la frontal y su golpeo encontró el cuerpo de Julio, que de primeras se vio ante Darío dentro del área y con una ocasión clara de gol en sus botas.A una mano –minuto 11– evitaba el primero de la tarde el portero colegial, que no tardaría en tener que volver a entrar en acción. Ya tenía el partido en sus botas Barbero y ya corría la banda con soltura Martiña, un ex del Diocesanos y del que ‘muchos’ seguro que tomaron buena nota desde la grada, que se encomendó nuevamente a Darío para mantener el 0-0. Esta vez era Julio –minuto 23– el que la colgaba desde su banda y Aarón, con demasiada comodidad, remataba de cabeza. La quiso poner al palo contrario y allí la mandó.Rectificó Darío y a mano cambiada desviaba a córner.

Le costaba alcanzar las inmediaciones del área rival a un Diocesanos que no volvería a inquietar a los de SergioHernández hasta la media hora de juego, cuando Sergio Alonso ganaba la línea de fondo y Quique le ganaba la posición a Pablo para rematar de cabeza. Fue la última ocasión antes de un descanso que todos pedían a voces y que se alcanzaría con sobresalto. Con el árbitro a punto de mandar a todos a vestuarios bajó Barbero la pelota con el pecho para engancharla desde la frontal. El ‘6’ dibujó el gol con la mirada y con la mirada la siguió Darío, que nada podía hacer. Por suerte el balón salía por línea de fondo mientras sonaba el silbato. Necesitaba el descanso el equipo colegial.

Sin embargo el paso por vestuarios pareció sentarle mejor al Santa Marta. Mantuvo el orden y la intensidad el equipo de Somoza, pero empezó a encontrar los espacios y la velocidad el conjunto tormesino. Martiña,Montes y Santos la mandaron fuera, Encinar y Vicente tampoco tuvieron mejor suerte. Se veía capaz el Santa Marta y movió el banquillo Somoza para darle otro aire y brío al equipo. Y los cambios le funcionaron. Llegaba el tramo final y el Diocesanos dio un paso adelante.

Avisó Pablo Negro de lo que podía llegar. Era el 83’ y se encontraron en la misma jugada Mayorga, Vicente y PabloNegro, que tras cocinarla entre todos remató de volea dentro del área sin encontrar el premio. La ocasión, el crono y la necesidad empujaban al Diocesanos, que encontraría el premio. Fue a balón parado desde la frontal.Esta vez se la pidió Mayorga, que la pegó duro, raso. Saltó la barrera, que la dejó paasr. Se la comió Félix, que no la vio llegar. El balón le pasó por debajo del pecho al portero, que se tiró tarde y veía como el disparo del ‘22’ se convertía en el 1-0. Era el minuto 85 y el Sancti Spíritu gritaba de rabia. Y en medio del subidón llegaría el segundo.Porque no se echó atrás el equipo de Somoza, que un minuto tardó en hacer el 2-0. Insistió PabloNegro por banda, aguantó la embestida de todos y se la cedió a Víctor Meneses, que entraba en el área como una exhalación para controlar en una baldosa y dejar a Félix sentado en el suelo tras una pisada perfecta. Parecía quedarse sin ángulo pero la picó al fondo de la red para hacer el 2-0. Era el 86’ y el Colegios Diocesanos se quedaba con los tres puntos y el average particular ganado ante el Santa Marta. Y ambas cosas son un premio enorme.