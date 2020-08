Nueve meses, nueve causas

Pasaron 267 días, casi nueve meses, entre una sincera declaración de amor y un divorcio brutal. El 2 de diciembre de 2019, en el Teatro Chatelet de París, Lionel Messi recibía su sexto Balón de Oro y juraba aquello de «lo que yo siento por este club va más allá de cualquier firma y de cualquier papel». El 25 de agosto el planeta-fútbol asistía atónito a la noticia: el genio había pedido salir del Barcelona. Un frío burofax sellaba la gran ruptura. ¿Qué ha sucedido en estos nueve meses para que la relación se haya destrozado?



Supercopa

El Barça pierde en enero las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético. La derrota precipita los acontecimientos: el Barça destituye a Valverde, con quien el argentino guarda una buena relación. El ‘Txingurri’ fue el encargado de sellar esa especie de ‘plan de jubilación sobre el césped de Messi’: un equipo trabajando para que el ‘crack’ sudamericano no tuviese que desgastarse en exceso.



Abidal

Apenas tres semanas después (el Barça pierde 2-0 en Valencia y cede el liderato al Real Madrid), el director deportivo del club, Eric Abidal, concede una entrevista en la que habla del adiós de Valverde: «Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho». El dardo al vestuario es respondido por Messi: «Somos los primeros en reconocer cuando no estamos bien en la cancha -escribe el de Rosario en Instagram-, los responsables del área de la dirección deportiva también deben hacerse cargo de las decisiones que toman».

I3 Ventures

A mediados de febrero, la Cadena SER destapa que el Barça tenía contratados los servicios de I3 Ventures, una empresa dedicada a mejorar la imagen pública de la directiva... y que, presuntamente, estaba asociada a cuentas que difamaban a jugadores, opositores, etcétera, en las redes sociales. Algunas de esos perfiles atacaron tanto a Messi como a su esposa, Antonella Rocuzzo, así como a Piqué, Guardiola, Xavi, Puyol, Laporta... El 18 de febrero, Bartomeu anuncia la ruptura con I3 Ventures. «Todo esto me parece muy raro», se limita a asegurar el capitán de la escuadra culé.

Setién

LaLiga llega al parón provocado por la pandemia del coronavirus con el Barça líder a pesar de caer en el ‘clásico’ del Santiago Bernabéu. El juego azulgrana, de la mano de Quique Setién, no convence. En pleno confinamiento, el 15 de mayo, Messi concede una entrevista a Sport y Mundo Deportivo en la que asegura: «Setién lo entendió mal o se lo explicaron mal, pero no podemos ganar la Champions League jugando como antes del parón». Un distanciamiento provocado porque el técnico no compartía la visión del ‘10’ sobre el potencial del equipo.



Sueldos

En plena crisis económica por la COVID-19, algunos directivos deslizaron que los jugadores se negaban a reducirse los sueldos, algo que sí estaban haciendo los futbolistas de otros equipos. Esa actitud enervó a Messi: «Nos sorprende que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos». El divorcio con la Junta Directiva es absoluto. Según El País, el astro argentino pide en julio a su padre que paralice las negociaciones por la renovación de su contrato, que ya estaban muy avanzadas.

La Liga

El 16 de julio, el Real Madrid gana la Liga (2-1 al Villarreal) y el Barça pierde 1-2 ante Osasuna en el Camp Nou. Al término del choque, la versión más crítica de Messi aparece ante los micrófonos: «Dije que no nos alcanzaba para la Champions y ni siquiera nos alcanza para ganar la Liga (…). La gente está perdiendo la paciencia porque nosotros no les damos nada». RAC1 asegura por primera vez que el jugador meditaba seriamente abandonar el Barça si no se producían grandes cambios.

El 2-8

El cuadro blaugrana sella con un 3-1 ante el Nápoles su billete a la fase final de la Liga de Campeones en Lisboa, donde le espera el Bayern de Múnich en cuartos, un equipo que solo conocía la victoria y que enlazaba 27 triunfos y un empate en sus últimos 28 encuentros. El ritmo de los germanos fue la apisonadora que hundió en la miseria el proyecto deportivo del Barça: un 2-8 humillante que enlazaba en la memoria europea de Messi con otros fiascos anteriores como el 3-0 de Roma o el 4-0 de Liverpool. El plan de otros clubes (Liverpool, Bayern, City, Juventus, el propio Real Madrid) no es el golpe de talonario azulgrana, que ha invertido 350 millones en tres jugadores a los que no ha podido sacar partido: Coutinho, Dembélé y Griezmann.

Koeman

La humillación de Lisboa fulmina a Quique Setién y a Eric Abidal. Josep Maria Bartomeu ‘pesca’ entonces en la selección de Países Bajos: Ronald Koeman es el elegido. El ‘día 1’ trasciende una charla con Messi en la que el técnico le considera el pilar sobre el que estructurar el equipo… aunque al día siguiente aparece otro titular llamativo («Se terminaron los privilegios. Hay que hacer lo que sea por el equipo. Voy a ser inflexible»), al parecer de esa misma charla. Un tono de advertencia en la que Leo pudo sentirse señalado, a pesar de que el entorno del jugador niega esta conversación.

Suárez

Una llamada de apenas 30 segundos: eso es lo que necesita, supuestamente, Koeman para ‘largar’ a Luis Suárez y comunicarle que no cuenta con él la próxima campaña. No solo es el tercer máximo goleador en la historia del club (198 tantos en 283 partidos), sino que es el mejor socio y amigo de Messi. La idea de su salida (su contrato expiraba el 30 de junio de 2021 y su ficha era de 24 millones) era asumida por todos, pero las formas habrían sido otra gota para colmar el vaso de la paciencia del ‘crack’.