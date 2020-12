«Ha sido la oportunidad de competir al máximo nivel"

Una oportunidad así no llega todos los días. En un año especialmente rácano en cuanto a pruebas se refiere no se le dice que no cuando te plantean participar en el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. Fue a través de Alberto García, pareja de Likina Amebaw, la joven atleta etíope afincada en Peguerinos. El objetivo, ser liebre en la prueba femenina. Desde el Campeonato de España de Campo a Través Luis Miguel Sánchez Blanco no se había vuelto a enfundar «la camiseta de correr», recuerda el atleta de Bikila, que vivía en Valencia la oportunidad de correr «de tú a tú» con atletas del máximo nivel en una jornada de auténtico récord. «Hice mi labor con creces» señala en una edición en la que, pese a que la preparación fue muy diferente a cuando el objetivo son los 40 kilómetros, acabó con una gran marca. De las 2h.23’49’’ con las que se proclamó en 2019 campeón de España de Maratón en Ciudad Real, a las 2h.19’45’’ en una edición que fue una cascada de récords, mínimas y marcas personales. Se batió el récord del Mundo en los 21K, se batió el récord de la prueba, Ayad Landassem batía el récord de España de Maratón con 2h.06’35’’, cayeron once récords nacionales –nueve en maratón y dos en medio maratón–, 61 mínimas olímpicas y 77 mejores marcas personales, apuntaba en redes sociales Marc Roig, seleccionador elite internacional de la prueba, poniendo en valor la 40 edición de la Maratónde Valencia. Este año no hubo prueba popular, pero la jornada elite se convirtió en uno de los grandes eventos del 2020.

«Se me abrió la posibilidad de correr la prueba haciendo de liebre del primer grupo de africanas» explica el abulense del Atletismo Bikila. «Mi objetivo era marcar un ritmo de 3’20’’ y hacer 30 kilómetros. A partir de ahí, y si me encontraba bien, seguir». Con ese tiempo y una distancia de 30-35 kilómetros preparó la jornada. «El mismo día de la carrera me plantean tirar de la americana –Jordan Hasay– en busca del récord de Estados Unidos». Sin embargo la americana se quedó de inicio. «Me vi en la tesitura de quedarme o tirar hacia adelante, hacia el grupo de las africanas, que marchaban un par de segundos por delante». La organización lo tenía claro. «Me pidieron ponerme con el grupo delantero e intensificar el ritmo». Iban a por el récord de la prueba y en ese momento estaban por debajo del objetivo. «La forma de correr de los atletas africanos es más anárquica. Lo mismo hacen un kilómetro a 3’20’’ que lo hacen a 3’05’’». Así pasó. El ritmo de media estaba por debajo del objetivo. «Me puse a tirar de ellos sabiendo que lo iba a pagar». A partir del kilómetro 21 subió la intensidad. A partir del kilómetro 34 se quedaron en cabeza Peres Jepchirchir y Joyciline Jepkosgei. «Ya había hecho mi labor» señala el abulense. A partir de ese momento era cuestión de llegar a meta.

Se le hizo largo. «No había preparado esos últimos 6 kilómetros. No había preparado la maratón como se debe para acabar fuerte. Es una prueba en la que te preparas 30 kilómetros siendo consciente de lo que debes hacer, 10 en los que sufres mucho y dos en los que llegas a meta con las energías que ya no tienes en el cuerpo». Comenzaron los calambres y los problemas en los isquios en los últimos kilómetros. «Frené. De 3’15’’ que iba marcando algún kilómetro se me fue a 3’50’’ y más. Tuve que levantar el pie porque no llegaba». Falta de preparación para 42 kilómetros. «Esto es una prueba que o muscularmente le metes carga al cuerpo o al final te quedas sin gasolina».

Pese a todo mejor marca personal de 2h.19’45’’y una mejor experiencia. «Fue una de las ediciones con mayor nivel medio de todos los maratones. No estarían Kipchoge, Mo Farah o Bekele, los tres puntales, pero todos los demás eran de primer nivel.Estar ahí es para estar contento y encima haciendo mi labor. De cara al futuro quién sabe si poder estar en otras maratones» señala en un deporte que te permite «correr de tú a tú junto a gente que ha batido el récord del Mundo».

Una experiencia en un año complicado «que me ha permitido poder buscar y encontrar un objetivo. El atletismo me ha dado una nueva oportunidad de estar al máximo nivel y exigirme».