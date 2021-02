José Coronado y Luis Zahera vuelven a coincidir en 'Entrevías'

Un choque generacional, de principios y de culturas. Así será Entrevías, el nuevo proyecto de ficción de Mediaset España y Alea Media

que contará la historia de Tirso Abantos, un exmilitar y hombre de principios que deja de lado sus arraigadas y tranquilas costumbres en su barrio de siempre para ayudar a su nieta, una adolescente vietnamita que se ha metido en problemas con delincuentes locales.

Para ello, el grupo de comunicación vuelve a confiar en un tándem de éxito tras Vivir sin permiso: José Coronado y Luis Zahera. Ambos intérpretes son los principales protagonistas de la serie, si bien estarán acompañados por la joven actriz Nona Sobo en el que será su primer trabajo de interpretación.

Entrevías, cuyo rodaje comienza en los próximos días en diversas localizaciones naturales de Madrid, consiste en un retrato realista de la vida en un barrio problemático y aborda cuestiones de fondo como la brecha generacional, los cambios en la sociedad, la crisis de valores y la convivencia entre personas de distintas culturas.

Creada por Aitor Gabilondo y David Bermejo, es un proyecto que combina drama, acción y golpes de humor que narra la historia de un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida. El amor es el motor de todas las acciones que se cruzan en la nueva ficción, aunque no lo parezca a primera vista.

Tirso Abantos, interpretado por José Coronado, es un ex militar que regenta una ferretería de barrio. Solitario y poco dado a mostrar afecto, tras un incidente familiar se ve obligado a encargarse durante un período de tiempo de su nieta Irene (Nona Sobo), una joven de origen vietnamita, contestataria y rebelde a la que la hija de Tirso es incapaz de controlar.

El choque entre abuelo y nieta es total y la convivencia se complica desde el primer momento, no solo por el fuerte carácter de ambos, sino por las malas compañías que frecuenta Irene en el barrio y por su decisión de fuga, a cualquier precio, con su adorado novio colombiano. En su intento por enderezarla, Tirso se verá forzado a dejar su rutina y se convertirá en un «héroe por accidente» que plantará cara a los pandilleros que se están apoderando de las calles, a sabiendas de que este rol no le traerá más que problemas.

En su cruzada le ayudará Ezequiel, a quien da vida Luis Zahera, un poli corrupto, simpático y socarrón que no dudará en aprovecharse de la ira de Tirso para sacar tajada y poder convertirse de nuevo en el verdadero rey de Entrevías, un barrio en el que demasiadas cosas han cambiado, pero no tantas como para que Tirso no quiera acabar sus días en él.

Tercera colaboración

Con este proyecto, el grupo de comunicación Mediaset España y la productora Alea Media unen de nuevo sinergias tras la realización consecutiva de las series Vivir sin permiso, Madres. Amor y vida (que acaba de ser renovada para una tercera temporada) y Besos al aire (cuyo estreno está previsto para marzo en Star, la nueva marca de entretenimiento de Disney+)

Igualmente, Entrevías supone el nuevo cruce de caminos profesionales de José Coronado y Luis Zahera tras su alabado tándem interpretativo en Vivir sin permiso, así como un nuevo papel protagónico para Coronado en una serie de Mediaset España tras Periodistas, R.I.S. Científica, Acusados y El Príncipe, entre otras.