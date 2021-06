Un grupo de padres pretende reabrir las escuelas de Riofrío

Un grupo de familias agrupadas en una asociación sin ánimo de lucro, ‘Ávila escuela libre’, pretende reabrir la escuela rural de Riofrío, cerrada hace más de dos décadas, con el objetivo de crear una escuela rural. Estas familias se han unido para poder llevar a cabo este proyecto y crear esta escuela. Para ello el ayuntamiento de esta localidad abulense ha cedido estas instalaciones para que la escuela pueda de nuevo volver a ser abierta.

Mañana precisamente han convocado una reunión a la que han convocado a grupos de padres de pueblos de la zona y de la capital a fin de dar a conocer el proyecto educativo y para que nuevos padres se sumen a esta iniciativa educativa que ya ha tenido éxito en otras provincias de la comunidad como es el caso de Salamanca, donde ya se han abierto dos centros de este tipo en otros dos municipios salmantinos, además de Burgos. En otras comunidades autónomas se han dado casos también en Guadalajara , Madrid y otras.

En la charla informativa que tendrá lugar hoy a partir de las once horas en las escuelas de Riofrío se hablará del proyecto que pretenden poner en marcha este grupo de padres. “Se trata de una escuela que utilice pedagogías activas y libres; una pedagogía respetuosa con la infancia. Vemos que en Ávila no existe una escuela de este tipo que están surgiendo en otras muchas provincias de nuestro entorno. Es una demanda que está en auge”, señalaba Alberto de la Fuente, uno de los padres promotores de esta nueva escuela. El proyecto, según indicó, es crear una escuela de Infantil y Primaria, homologada, autorizada por la Consejería de Educación . “Una escuela en la que se utilice una pedagogía diferente a la tradicional, que atienda al ritmo del niño y al desarrollo de sus inquietudes. Una escuela en la que lo principal no sean los libros de texto como en la escuela tradicional, ni exámenes ni este tipo de evaluaciones”.

La actividad que hoy se celebre en Riofrio pretende llegar a personas que compartan las mismas inquietudes formativas para sus hijos que este grupo de padres que promueven esta nueva escuela, para que puedan sumarse “y remar con nosotros conseguir llevar a cabo el objetivo final que tenemos, que es la apertura de esta escuela”, señalaba de la Fuente.

Desde el propio ayuntamiento de Riofrío con su alcaldesa a la cabeza, Pilar Galán, se ha acogido muy bien el proyecto y han cedido las escuelas para que puedan ser abiertas con este proyecto educativo, indicaba de la Fuente.

En el acto de mañana se presentará el proyecto. Reunirá a parte del grupo de promotores, también estarán presentes personas que han puesto en marcha proyectos de este tipo en otras provincias. En concreto, participarán los promotores de la escuela Wayra, que se encuentra en el municipio de Juzbado, a unos veinticinco kilómetros de Salamanca. Llevan varios años de andadura. Disponen de escuela Infantil y Primaria. Ya han realizado el proyecto de homologación y está autorizado por la Consejería de Educación. Contarán su experiencia en todo este proceso y como es el trabajo en las aulas. También contarán con una maestra que conoce todo el ámbito de la pedagogía activa. “En nuestro proceso de búsqueda de maestros nos hemos encontrado con esta mujer que también participará en la charla para hablar de su visión desde el lado más pedagógico y dentro del aula, la forma de trabajar con los niños en este tipo de escuelas”, señalaba Alberto de la Fuente.

Los niños que integrarían estas escuelas procederían del entorno de la ciudad de Ávila y de localidades cercanas. Alguna familia de Riofrío han mosgtrado su interés porque tienen niños menores de tres años.

En principio se cuenta que con poder empezar la escuela con diez alumnos. También solicitarán un concierto a la Consejería.