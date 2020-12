El Diocesanos se pone guapo para el derbi

El Colegios Diocesanos se pone guapo para el derbi. «Hemos querido buscar un momento bonito para estrenarla» reconocía Alberto Mellado, presidente del CDColegios Diocesanos. Y qué mejor momento que el histórico partido que el conjunto colegial vivirá ante el Real Ávila en el Sancti Spíritu. Será la primera vez que ambos clubes se vean las caras en un partido oficial y será el día en el que el equipo de José Alberto Fernández Somoza se enfunde su nueva piel. No le serán extraños los colores. Porque los amarillos y azules, base de la indumentaria desde siempre, se han respetado.Pero sí serán nuevos el resto de detalles de una camiseta cuya idea arrancó de José Jiménez Fraile ‘Pepe’, el responsable de la parcela comercial del club, y cuya ejecución, de manera totalmente altruista, ha sido obra de Óscar Medrano, responsable de Luz&Textura Diseño, donde este martes tenía lugar de manera oficial la presentación de la nueva camiseta.

«Costó tomar la decisión» reconocía el propio Mellado ante una indumentaria «que gusta y nos gusta» afirmaba. Un proceso que arrancó con el ascenso del primer equipo a Tercera División. «Queríamos dar relevancia a un hecho histórico para un club con 34 años de historia» explicaba en este caso José Jiménez Fraile, responsable de la parcela comercial y publicitaria del Diocesanos. Y es que por primera vez el club jugaría en Tercera División tras la creación del equipo sénior y la conquista de la Regional de Aficionados de manos de Somoza. «Había que hacer algo especial» recordaba ante un momento en el que la pandemia, el confinamiento y la suspensión de las competiciones lo eclipsaban todo. La idea fue un concurso público para el diseño de la camiseta del ascenso. Un concurso en el que se daba libertad a la creación pero siempre partiendo desde unas premisas como la colocación del escudo, que sigue luciendo en el pecho; los colores corporativos, manteniendo la importancia del amarillo en la primera y el azul en la segunda aunque ambos presentes en las dos versiones; el guiño a la ciudad de Ávila y hacer visible a todo el club. «Somos el club con más licencias federativas de Castilla y León» recuerdan ante una camiseta en la que queda reflejada simbólicamente la cantera. No hay que olvidar que se trata de una camiseta para todo el club, no sólo para el primer equipo. «Empezamos así a trabajar en una camiseta que atrajera las miradas e hiciera patente ese sentimiento de arraigo que tiene el Diocesanos» comentaba José Jiménez sobre cómo arrancó este proyecto.

Y la continuidad del mismo quedó en manos de Óscar Medrano. «Lo que pretendíamos era trasladar la imagen de un club grande organizado» a través de una camiseta «que saliera de la tónica habitual de las camisetas de fútbol». Ahí arrancó la idea de buscar una figura geométrica dentro de un puzzle en el que todas las pizzas encajaran. La figura, el hexágono y una especie de panel de abeja «en el que todos se pudieran sentir reflejados».Piezas que encajan a la perfección, como la propia Muralla. «Si una piedra se quita, todo se derrumba» explica. Un símil adaptado en este caso al propio club.

El resultado final son dos diseños de camiseta –dos en el caso de los jugadores de campo y otros dos para los porteros– dominados por los colores amarillo y azul, con una zona de panel de abejas formadas por hexágonos con los que se representa al todo el conjunto de lo que representa el Colegios Diocesanos hoy en día.