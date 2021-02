Pocas incidencias para constituir las mesas en Cataluña

La mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.

En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 65 años que habían sido designadas y que han sido sustituidas por los suplentes y en otros por situaciones sobrevenidas, como una señora, en una mesa de un colegio de Barcelona, que ha alegado que su hijo, epiléptico, ha padecido esta noche dos ataques y debe acompañarle durante el día.

Los miembros de las mesas, tanto titulares como suplentes, han sido llamados uno a uno por el responsable de la administración en cada colegio y, tras tomarles la temperatura e identificarse con el DNI, han ido constituyéndose las mesas.

En el caso de los suplentes que no han sido necesarios, han tenido que esperar en el colegio hasta que se han constituido todas las mesas por si eran requeridos para acudir a otra.

Según la información del aplicación móvil 14F-2001 de la Generalitat, cinco minutos antes las 9 de la mañana ya se han reportado a la Junta Electoral la constitución de casi el 70 % de las mesas.

Las 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes, se han empezado a constituir a las 08:00 de este domingo para las elecciones catalanas, marcadas por unas medidas excepcionales debido a la pandemia de la COVID.

En cada colegio electoral, además de una patrulla de policía, ya sea de Mossos d'Esquadra o de policías locales, hoy trabaja un responsable en seguridad sanitaria para velar que se guarden las normas recomendadas por Salud para evitar contagios de COVID.

Se trata normalmente de funcionarios de los ayuntamientos que se han ofrecido voluntariamente para trabajar este domingo y velar por el buen funcionamiento de los colegios electorales, donde se han establecido circuitos de entrada y salida de los electores para que no tengan que cruzarse.

Cataluña ha esponjado los colegios electorales habituales y en este 14F se votará, por ejemplo, en mesas instaladas en mercados municipales, pabellones deportivos, teatros, restaurantes e incluso en alguna iglesia, como es el caso de Súria (Barcelona).

De los 2.763 puntos de votación, 1.728 corresponden a la provincia de Barcelona, 361 a la de Girona, 357 a la de Tarragona y 317 a la de Lleida, en unos comicios en los que se han incorporado nuevos espacios electorales a fin de garantizar las medidas de seguridad y sanitarias, incluidos siete mercados municipales y 23 pabellones deportivos en la capital catalana.

En Barcelona, cuatro de cada 10 barceloneses tienen asignado para votar uno de los nuevos 129 colegios electorales creados para ofrecer estas garantías a los electores y a los miembros de las mesas y, en paralelo, algunos puntos de votación en anteriores comicios han sido descartados por no reunir los requisitos requeridos en el contexto de la pandemia.

Más de 33.000 personas, más del 38 % de los miembros elegidos por sorteo, han presentado alegaciones ante las diferentes Juntas Electorales de Zona para que se les exima de esta obligación, de las que un 70 % han sido aceptadas, mientras que unas 3.000 personas no han recibido respuesta de la Junta Electoral porque la autoridad judicial se han visto desbordada por las peticiones y han tenido que presentar sus alegaciones esta mañana en el mismo colegio electoral.

Ante este aluvión de alegaciones, la Junta Electoral Central (JEC) desestimó que se pueda recurrir a voluntarios, como se había llegado a especular, pero sí ha avalado utilizar a los suplentes que han quedado libres una vez la mesa para la que habían sido designados ha quedado constituida.

En todos los colegios electorales se mantienen las medidas de un metro y medio de distancia entre votantes y entre los miembros de las mesas, las cuales estarán separadas entre sí por dos metros, y limpieza continuada para desinfectar los locales.

Para estas elecciones catalanas se presentan un total de 69 candidaturas -frente a las 38 de los comicios de 2017-, de ellas 15 en la provincia de Barcelona y 18 en cada una de las otras tres provincias.

El 100 por ciento de las mesas electorales se han constituido

La totalidad de las 9.139 mesas instaladas en los 2.763 colegios electorales de Cataluña han quedado constituidas, según ha informado el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, este domingo.

A través de las redes sociales, Solé ha comunicado que han quedado constituidas el 100 por ciento de las mesas y ha agradecido "a todo el mundo por la responsabilidad y el compromiso cívico".

Por su parte, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña López, ha reconocido en declaraciones al canal de noticias 3/24 que "estamos mejor de lo previsto".

Peña López ha explicado que las últimas 22 mesas en constituirse, por diferentes problemas que no ha detallado, pertenecían a colegios del área metropolitana de Barcelona, nueve de ellas en la Ciudad Condal.

El director general de Procesos Electorales ha recordado que la ciudadanía sólo salga "para votar" y que piense que "hoy no es una excepción, que solo salga diez minutos a votar, que tenemos coronavirus y que las personas en la mesa están expuestas", por lo que ha pedido a los electores que sean "especialmente cuidadosos, y usen la mascarilla, se laven las manos con el hidrogel que hay en los colegios y que mantengan las distancias".

También ha pedido que, cuando se acuda a los colegios electorales, se evite hacer "aspavientos y se respete lo que dicen los responsables de seguridad sanitaria".

Preguntado sobre qué pasará si dentro de 15 días crece la epidemia por culpa del día electoral, Peña López ha dicho: "Si ello sucede, esa noche dormiré mal, porque hemos hecho todo lo posible y hemos extremado las medidas para que esto no pase y no haya contagios".

"Espero que el 1 de marzo no haya ningún repunte ni ninguna sospecha de que nadie se ha podido contagiar en un colegio electoral", ha concluido el director general.