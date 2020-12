El PP cree que hay dejadez con los presupuestos municipales

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila calificó de «dejadez, desidia e inacción del equipo de Gobierno» el hecho de que «los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para 2021 no puedan ser aprobados antes del 1 de enero y mucho menos entrar en vigor», lo que, a su juicio, «supone un peligro real para proyectos muy importantes para la ciudad, como son el Plan Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León y el Plan Cogotas de abastecimiento de agua». Para Sánchez-Reyes, «alguien va a tener que dar muchas explicaciones a los abulenses si se retrasa o se pone en riesgo el Plan industrial de la Junta, tan demandado por la sociedad, o si vuelve a haber sequía en uno o dos años, teniendo en la mano la solución al abastecimiento». La portavoz popular sentencia que «el colmo del mal gobernante es disponer de las soluciones y preferir los problemas, y eso es lo que hacen este alcalde y sus concejales».

Mediante una nota de prensa enviada a esta Redación, Sánchez-Reyes asegura que «el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir su palabra, primero con la ciudadanía, pero también con las otras administraciones que firman acuerdos para satisfacer demandas y necesidades de los abulenses. La herramienta para cumplir la palabra dada es el Presupuesto municipal, que es lo que no quieren o no saben hacer».

Además, los populares subrayan «la incoherencia del equipo de Gobierno al haber aprobado unas ordenanzas sin saber qué presupuesto va a impulsar». Todo se debe, como indica Sánchez-Reyes a que «Por Ávila y Ciudadanos han dejado pasar el tiempo y han provocado una prórroga de los presupuestos».

La portavoz de los populares en el Consistorio abulense recuerda que su grupo lleva tiempo preguntando por el proyecto de Presupuestos en distintos órganos municipales, pero el equipo de Gobierno «cada vez contesta una cosa diferente y vamos de sorpresa en sorpresa». Un día dijeron que «querían esperar a que se incorporase el nuevo interventor», y ahora argumentan que «quieren conocer antes las cantidades que van a recibir de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España».

Para los populares estas respuestas variadas suenan a “una gran excusa para ir retrasando el tema”, ya que otras capitales de provincia de nuestra región tampoco conocen estas partidas, pero ya han aprobado los presupuestos o están en trámite de aprobación. En este sentido, Sánchez-Reyes señala que “son las ayudas del Gobierno de España las que no se conocen, las de la Junta de Castilla y León las saben de primera mano y a través de los medios de comunicación”.