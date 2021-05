El resurgimiento de la música de órgano en Ávila

Paso a paso, concierto a concierto, Ávila está recuperando con paso firme una tradición musical que prácticamente se había perdido. Los órganos históricos que tenemos en Ávila vuelven a sonar de la mano de maestros organistas nacionales e internacionales que asisten en los últimos años a los ciclos que se han venido organizando desde la Asociación Organaria tanto en la capital como en la provincia. Unos conciertos que en los últimos años están movilizando a miles de personas. Estos ciclos que prepara Organaria se están convirtiendo en auténticos referentes nacionales, incluso también internacionales, por la repercusión que están teniendo. Se trata de un potencial cultural y turistico más para nuestra capital-provincia, que deberíamos tener en cuenta para un futuro inmediato.

Hasta el momento se han desarrollado por Organaria en la provincia de Ávila un total de 40 conciertos dentro de lo que se ha denominado ‘Ciclo de la Moraña’ y una veintena de conciertos en colaboración con otras instituciones entre los que destacan los celebrados anualmente en El Barco de Ávila o los conciertos a la luz de las velas celebrados en la Ermita de las Fuentes de San Juan del Olmo. Supone la celebración de 60 conciertos.

«La repercusión de una actuación de esta naturaleza debe medirse en términos de beneficio cultural y social, nunca en términos económicos, aunque sea innegable un cierto beneficio económico derivado de la concentración de personas en un lugar determinado en un momento concreto», señalaba Francisco Javier López, el presidente de Organaria y alma mater de todas estas actividades culturales. Sin embargo, reconoce que este Ciclo de Música de Órgano en la Moraña «nació como un instrumento para la difusión de la cultura musical y, como tal, ha de ser valorado».

El mejor indicador para cuantificar la repercusión del ciclo a lo largo de estos años es, sin duda, el número de asistentes a los diferentes conciertos que durante el año 2019, que superó el millar de personas.

Para Javier López, los más de 10.000 asistentes en estos 10 años a los conciertos «es una cifra muy destacable, más si tenemos en cuenta que, debido al reducido tamaño de las localidades situadas en el área de influencia de estos cuatro municipios y a la pérdida y envejecimiento de la población, no son muchas las oportunidades que tienen de disfrutar de este tipo de eventos. Estos conciertos suponen una ocasión única, no solo de deleitarse con música de calidad, sino también un motivo de encuentro y socialización, una ocasión para conocerse o volverse a ver, de recuperación de momentos añorados ya perdidos. Se trata de un beneficio intangible, no por ello menos importante».

Es pues una puesta en valor de dichos instrumentos lo cuales pocas veces podemos escuchar a lo largo del año salvo en estos ciclos y otras ocasiones muy puntuales.

En el pasado año 2020 la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 obligó a posponer un concierto, el de El Barco de Ávila, a cancelar dos conciertos, el de Madrigal de las Altas Torres y Orbita y a dejar fuera de la programación los previstos en Arévalo, Arenas de San Pedro y San Juan del Olmo.

El número de asistentes a los que si pudieron celebrarse, conciertos de Fontiveros fue de 150 personas y en El Barco de Ávila 125 personas (aforo máximo permitido).

Organaria. Las Asociación cultural Organaria se fundó en marzo de 2003 por un grupo de entusiastas del órgano, como asociación sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico. Sus fines son el estudio, la recuperación y difusión del órgano y su música en Castilla y León, como recuerda su presidente y organista de la Catedral, Francisco Javier López

A lo largo de estos años ha sido importante lo conseguido, como recordaba Javier López. De esta forma se han puesto en funcionamiento los órganos de las parroquias de Matapozuelos (Valladolid), Ribas de Campos (Palencia), Orbita (Ávila) , Vegafría (Segovia), Santiago Apostol (Ávila), Capilla de San Segundo (Catedral de Ávila), San Andrés de Cuéllar (Segovia), Ermita de San Juan del Olmo (Ávila). Además, de forma altruista elabora informes técnicos de distintos instrumentos para que los responsables de sus parroquias y de patrimonio diocesano tengan un referente sobre el valor y el estado de los mismos.

En cuanto a los proyecto a realizar, se pretende trabajar en la puesta al día y estado de la cuestión del Catálogo de Órganos de la Provincia de Ávila.

Mencionar una fecha importante para Organaria, el 1 de marzo de 2006, pues ese día salía a la luz su página www.organaria.es (actualmente en renovación) fruto de tres largos años de trabajo, pretendiendo ser un lugar de encuentro para investigadores y aficionados del mundo del órgano. Destacar que desde su creción ha recibido más de 100.000 visitas. Destaca en ella:

Un listado de 1.491 órganos en Castilla y León más de la mitad de ellos desaparecidos, pues sólo existen 715, y posee realizadas fichas técnicas de 400 instrumentos, número en constante aumento.

También ha elaborado un listado con 1.081 organeros, históricos y contemporáneos, que han trabajado en Castilla y León.

Y posee 574 documentos en su área restringida como álbumes de fotografías, trascripciones de protocolos, notas de libros de fábrica, etc. Además, posee una bibliografía con más de 3.695 elementos. Fruto de estas investigaciones, Organaria ha aportado la autoría de varios órganos que hasta hace poco permanecían en el anonimato: San Pedro de Tordesillas (Manuel Benito Gómez), Santa María de Torrelobatón (Fray Cipriano de Payueta), San Miguel de Villalón de Campos (Francisco Enríquez), San Miguel de Medina del Campo (Francisco Fernández), Pesquera de Duero (Gabriel López Ortega), Cigales (José Álvarez de Villa)…

Actualmente componen la asociación más de 70 socios de todo el territorio nacional y extranjero. Entre ellos hay organistas profesionales y aficionados, musicólogos, historiadores, catedráticos y profesores de órgano de varios conservatorios profesionales y superiores y organistas de varias catedrales españolas.

En cuanto a los proyectos que desarrolla, mencionar en primer lugar el Curso Nacional para Organistas Litúrgicos. En segundo lugar, los Ciclos de órgano de Valladolid de los años 2010 – 2019 y el Ciclo de órgano ‘Mancomunidad Tierras de Medina’ (años 2008-2019) y Ciclo de Órgano Versos hechos Música en honor a Santa Teresa de Jesús (2015), Con motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús y apoyados por la Mancomunidad ‘Tierra de Medina’, Organaria organizó en Medina del Campo un ciclo de conciertos de «órgano y voz» con música en torno a la figura de Santa Teresa.

Los mencionados ciclos de órgano de ‘La Moraña’ de los años 2010 – 2018 o el ciclo organizado en el año 2019 con motivo de las Edades del Hombre en el Monasterio de Valbuena.

Mencionar también la puesta en funcionamiento del órgano de la Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, San Juan del Olmo. A propuesta del pueblo de San Juan del Olmo y del Patronato de la Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, motivados por el interés y la aceptación que en los años precedentes tuvieron los diferentes conciertos de órgano que sehabían celebrado en dicha localidad con un órgano portátil, desde Organaria se procedió a la recuperación y puesta en funcionamiento del órgano de la ermita, un instrumento de 1712, en muy mal estado y del que apenas quedaba un 25 % del material sonoro. Se recuperó este instrumento por Fermín Trueba, de Organaria, que trabajó durante un año en su taller de Santander.

La recuperación centró fundamentalmente en su elemento sonoro y los mecanismos necesarios para su correcto funcionamiento. No se abordó, por ejemplo, en la recuperación pictórica de la caja, supeditando los diversos elementos del órgano a su función fundamental, que es la sonora.

Con motivo de su puesta en marcha se celebró un multitudinario concierto en dicha ermita en el marco de la festividad de su romería, celebrada el segundo fin de semana de septiembre.