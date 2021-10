El tiro libre es una auténtica pesadilla

Hereda.

Herrera (11), Izquierdo (7), Ndiaye (9), Guille (14), Vukcevic (10) -quinteto inicial- Alejo (10), Marco Villalba (8),Talamino (5).

Basket León.

Marinovic (12), Bulto (0), Morchón (19), González (9), Llamas (17) -quinteto inicial- Karabatsos, Gómez, Cabañeros, Pérez (2),Elvira (12) y Carro.

Árbitro.

Martín Vicente y Muñoz Herrera.

Sin eliminados.

Parciales.

12-17/17-23/ 28-32/ 34-40/ 42-50/ 55-57/ 61-63/ 69-71

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Liga EBA Grupo AB disputado en el CUM Carlos Sastre.

Como ya les ocurriera ante el Porriño Baloncesto Base, el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar murió en la orilla. Más cerca, imposible, después de hacer lo más complicado en una noche en la que siempre fueron a remolque del ULEBasketLeón.Falló Guille los dos tiros libres, una línea maldita este año para los verderones, con los que hubiera forzado la prórroga en el último segundo, pero lo cierto es que como equipo fallaron mucho antes, en todo un último cuarto en el que les pesó el miedo a perder ante un rival al que dieron caza pero que amenazó de inicio con pasarles por encima.

Porque el ULEBasket León comenzó desbocado sobre el parqué del CUMCarlos Sastre. Los de Luis Castillo encerraron en su cancha a un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar que no era capaz de quitarse de encima la presión de los leoneses, que recuperaban en campo ajeno y engordaban el marcador propio. Se puso al frente un ex verderón como Alan Morchón –acabaría con 19 puntos– y que con su segundo triple en apenas dos minutos ponía el 0-11. El parcial siguió creciendo para los leoneses, que en tres minutos ya dominaban con un inquietante 2-15. En un ritmo alto no se encontraban cómodos los verderones, ni en ataque ni en defensa, donde les cuesta en exceso. Herrera tomó la responsabilidad para permitir a los verderones cerrar el primer cuarto con un 17-23 mucho más amable.

Apostó de nuevo el ULEBasket León por la presión alta. Volvieron a poner en apuros a los locales, inmersos en el ritmo implacable de los leoneses. Se impacientaba el público y Ndiaye reclamó su apoyo con mate poderoso (23-29, minuto 14) tras regalo de Herrera. Se animaron todos, el público y el equipo, que empujó en ataque. Aunque Morchón (28-32, minuto 15) respondió al acierto de Marco Villalba desde el 6,75, los de Carlos Osvaldo se veían con confianza. Alejo, con cuatro puntos consecutivos, empataba el partido (32-32, minuto 16). El equipo se estancó. Tampoco sumó con facilidad un ULEBasket León que llegó a la última jugada con posesión. Se la jugaron a triple y Llamas la clavó (34-40)con la bocina sonando.

No estaba satisfecho con los suyos Luis Castillo, que volvió a convocar ese ritmo alto que tanto les gusta para los partidos. Llamas (17 puntos, 8 rebotes) se uso el mono de trabajo para liderar a los suyos (42-52, minuto 24) en un duelo que seguían manejando a su antojo. Le costaba mantenerse a flote al equipo verderón, que agarró el triple de Antonio Izquierdo (51-57, minuto 28)como el punto de partida. Porque Alejo y Guille se apuntaron a la remontada. Castillo pidió tiempo muerto porque los verderones, a un minuto del final, se ponían con un 55-57 con el que se llegó al último cuarto.

Vukcevic, desde los tiros libres, empató un partido (57-57, minuto 33) que se volvió terriblemente espeso en el tramo final. Había miedo a perder y los errores se multiplicaron en ambos bandos. Con cuatro puntos consecutivos (63-63, minuto 36)Alejo mantuvo las opciones de los locales, que seguían sin acabar de ponerse por delante. Y se pusieron. El triple de Guille (69-67)ponía a los verderones por primera vez al frente en el marcador a un minuto del final. Un minuto que dio para mucho. Marinovic devolvió la igualdad (69-69) y Morchón puso a los leoneses de nuevo por delante (69-71) a 14 segundos. Quedó una jugada. La idea era el triple, pero faltó ese último arrojo de valentía. Penetró Guille a canasta y Marinovic le paró en falta. Dos tiros libres. Más que una oportunidad para forzar la prórroga, una pesadilla. Falló los dos Guille. La asignatura de los tiros libres no es únicamente suya, es compartida.