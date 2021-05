Galardones bajo la estela del Covid-19

La X Edición del Festival de Cortometrajes de Ávila ÁvilaCine entregó en la tarde de ayer los premios, en el transcurso de una gala, limitada en cuanto a aforo y presencia de actores y directores. No obstante si estuvieron presentes los actores Fernando Cayo y Miguel Hermoso y la actriz Ana Villa.

Más de un millar de cortos se presentaron a este prestigioso festival internacional, entre los que se seleccionaron los 32 finalistas que se han ido pasando a lo largo de los últimos ocho días. Entre ellos se ha elegido los ocho premiados, galardones que fueron entregados en la gala celebrada en la noche del pasado viernes, guiada por la periodista de Televisión Española en Ávila, Marta Ingelmo. En la gala también intervino el grupo musical ‘The Road Quintet’, de la Escuela de Música de Ávila. Entre las autoridades asistentes se encontraban presentes el alcalde de la Ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; Ángel Sánchez, concejal de Cultura; el diputado provincial Jesús Martín. También estuvieron presentes colaboradores y organizadores de este festival.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, destacó la importancia cultural que tiene para la ciudad un festival de cortos como Ávila Cine, que este año llega a su décima edición. El regidor abulense destacó que este año marcado por la pandemia, no ha evitado que podemos celebrarlo gracias a la organización y a los patrocinadores que han hecho posible, junto con el ayuntamiento que pueda salir adelante esta décima edición. De hecho el regidor abulense recalcó que la pandemia no ha hecho que “la creación y la creatividad por parte de los directores y productores haya menguado, sino al contrario, haya crecido, y por lo tanto nos sentimos muy orgullosos para que de esta manera se pueda seguir mejorando en el festival”.

El director del festival Gerardo de la Fuente, se mostró satisfecho, porque este año, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, los cortos que se han presentado a concurso han mantenido la calidad de los que se han presentado en ediciones precedentes. “Desde hace unos años los cortos que se han presentado en Ávila cine son de mucha calidad. Hemos tenido cortos que han concursado a los premios Goya. También hemos tenido cortos premiados internacionalmente. Lo mejor de este festival es que las productoras y distribuidoras que hay en este país quieren estar”.

El actor Miguel Hermoso, que recogió el premio al ‘Mejor Cortometraje rodado en Castilla y León’ por la película ‘Intermedio’, destacó que es importante que en tiempos tan duros como estos que estamos viviendo con tantas restricciones que se siga apostando por el cine y por una expresión como los cortometrajes, que es una fuente de talento. Reconoció que en estos momentos en el que el trabajo no abunda para los actores, es una salida profesional para actores, directores, guionistas. “yo por ejemplo me he apuntado a todos los cortos que han ido surgiendo porque ha sido una manera de mantenerme en forma actoralmente”. Por eso dijo que había que seguir apostando por los cortos aunque “fueran una forma de expresión poco comercial, pero nos han dado vida a todos los profesionales que a lo mejor no hemos tenido demasiadas salidas este año y medio de pandemia”.

Por su parte el actor Fernando Cayo, que consiguió el premio al mejor actor dijo que había que apoyar todos los festivales de cortos. “llevo en el mundo del corto toda la vida, aunque haya pasado al mundo profesional haciendo cine y televisión, creo que siempre hay que apoyar al cortometraje porque es donde está la cantera”. Dijo también que los festivales como este son fundamentales. Ahora el mundo del audiovisual en España está pegando en el mundo entero. Somos referencia del audiovisual a nivel mundial. Las series más vistas del mundo como ‘La Casa de Papel’ en la que participo y ‘Élite’. Los dos son productos audiovisuales españoles y todos esos profesionales que están ahí surgieron en su momento del mundo del cortometraje. Por eso es tan importante apoyarlo”, dijo el actor.

La actriz Ana Villa, que también estuvo en Ávila recibió el premio a la mejor actriz por el cortometraje ‘Distancias’.