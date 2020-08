Las asignaturas pendientes de Casado

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado por inaugurado el curso político esta semana, con los cambios que ha introducido en la directiva de su equipo, se ha marcado el objetivo claro de convertirse en alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y derrotarlo en las urnas en las próximas elecciones.

Se trata de un reto político importante e incierto, en que el que el Partido Popular tendrá que afrontar «importantes desafíos», como él mismo ha advertido, ante la «compleja situación» que atraviesa España tras los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que ha dejado al país con una economía en recesión y un contexto socio laboral muy difícil. Pero el PP también tiene varias asignaturas nuevas en el ámbito político, estas son algunas de ellas.

Consolidar los cambios

El PP reiniciará la actividad parlamentaria con varios cambios en el partido, entre ellos la sustitución de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo por Cuca Gamarra, y la integración del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la dirección de la formación, lo que supone un movimiento de nombres importante que aún debe consolidarse en la práctica en los próximos meses.

El papel que desempeñará Almeida como portavoz nacional del partido está por concretar y ver cómo se compagina con su actividad a nivel local en Madrid y con la del resto de vicesecretarías del partido.

Además, el PP ha creado un Comité de Alcaldes, que dirigirá el de Badalona, Xabier García Albiol, y ha reforzado áreas como, por ejemplo, empleo, pensiones y vivienda, en la reforma que ha realizado de la dirección.

Pactar o no pactar

Ante la alternativa de pactar o no pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder del PP ha asegurado que va a optar claramente por la segunda opción. Esto descarta, en principio, que pueda dar apoyo a los Presupuestos Generales del Estado o a la renovación de los órganos judiciales, entre otros organismos pendientes de renovar.

Pero si es así, tendrá que resistir la presión que recibirá no solo desde fuera, sino también desde dentro de su propio equipo, de los partidarios de llegar a acuerdos con el Ejecutivo que faciliten la gobernabilidad ante la dura situación creada por la pandemia del coronavirus y todas las crisis derivadas.

El jefe de la oposición sostiene que sigue teniendo la «mano tendida» al Gobierno, pero la condición es que éste acepte sus propuestas en materia económica, con el plan Activemos España, o en materia sanitaria, con el Plan Cajal, así como las modificaciones legales necesarias para hacer frente a los rebrotes de la pandemia.

Moción de censura

La moción de censura anunciada por Vox contra el presidente del Gobierno obligará al PP a pronunciarse en su favor o en su contra. La postura del partido es no apoyar este iniciativa que consideran un «balón de oxígeno» para el Ejecutivo porque la suma de diputados no es suficiente para que triunfe.

En todo caso, el PP deberá navegar hábilmente entre dos aguas para que la formación que preside, Santiago Abascal, que le ha restado un gran número de votantes por el flanco derecho, no rentabilice políticamente este intento de sacar a Sánchez de La Moncloa, aunque esté a priori condenado al fracaso.

Acuerdos con Cs

Después del poco éxito que la alianza del PP con Ciudadanos tuvo en las elecciones del País Vasco, que supuso la pérdida de cuatro escaños con respecto a los anteriores comicios, ahora el PP deberá decidir qué decide hacer en las próximas votaciones en Cataluña.

Frente a la propuesta de Ciudadanos para presentar una lista unitaria constitucionalista en las elecciones catalanas, los populares se muestran escépticos porque creen que hay nulas posibilidades de que el PSOE participe, pero también se mantienen cautos sobre una coalición solo con la formación naranja, liderada por Inés Arrimadas.

«Hay que ver si eso que sumaba, ahora suma o no suma. Lo estamos estudiando», ha advertido el líder del PPC, Alejandro Fernández, sobre una posible coalición con Ciudadanos que se antoja en este momento poco improbable.

Los populares deberán, además, replantear su colaboración con Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, después de que la formación de Inés Arrimadas haya pactado con el Ejecutivo para aprobar los últimos estados de alarma, dejando al PP al margen.

Citas congresuales

En este contexto, Pablo Casado acaba de cumplir el pasado mes de julio dos años al frente del PP tras ser elegido en un Congreso extraordinario. El último concilio nacional ordinario del partido fue en febrero de 2017 y, según los estatutos, deben celebrarse cada cuatro años por lo que corresponde una de estas citas en 2021.

A este, también tendrían que seguir la celebración de los congresos regionales, sobre todo en lugares como la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Canarias o Asturias, donde los actuales dirigentes con los que cuenta el partido han sido nombrados directamente por la dirección del PP, una fórmula que está recogida en los estatutos.

Los últimos congresos regionales del PP también se celebraron en 2017, cuando se inauguró el sistema de elecciones primarias para elegir a los barones territoriales.