Los pacientes elegirán entre atención presencial o teléfono

Los pacientes de Atención Primaria de Castilla y León podrán elegir a partir del 1 de junio si quieren que su médico de Atención Primaria les atienda de forma presencial o telefónica y las agendas de los facultativos se organizarán para que el 50 por ciento de las consultas diarias sean en persona y la otra mitad por teléfono. De esta forma se elimina el filtro previo que a través del teléfono decidía si el usuario era visto por el profesional sanitario, si bien el personal administrativo orientará sobre quien debe atenderle, aunque primará el deseo del paciente. El nuevo plan sanitario fue detallado ayer por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que compareció para informar sobre la situación epidemiológica, y recalcó que este modelo «ha venido para quedarse» aunque nace por la covid-19, con el fin de elevar la presencialidad desde el 30% actual en Atención Primaria, pero también para dar respuesta a los profesionales que reconoció se encuentran «muy masificados y descontentos», y pedían una nueva organización.

Asimismo, los pacientes podrán solicitar cita de forma presencial, telefónica o través de la aplicación Sacyl Conecta, en la que podrán pedir que la cita sea presencial o telefónica. No obstante, se limitará al 50% las posibles consultas presenciales, para intercalarla con las telefónicas. Por tanto, se amplía del 30% las consultas presenciales al 50%, con el fin de atender el pequeño número que según la Consejería no se atiende de forma presencial. La consejera indicó que el objetivo es aumentar el porcentaje de la atención presencial, una vez que se ha avanzado en la vacunación de los profesionales y de la población más vulnerable. «Nunca se ha dejado de ofrecerse», dijo, si bien admitió que se redujo la presencialidad, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, sociedades científicas y colegios profesionales para proteger a los pacientes más vulnerables.

En ese momento, dijo Verónica Casado, apostó por seguir «progresando» en la apertura, pero también aprovechar para recuperar la presencialidad a demanda, poniendo en su opinión en orden la citación y las agendas y mejorando la desburocratización médica. Hasta ahora, recordó, era filtrada, de forma que el profesional decidía si era presencial en el centro de salud o en el consultorio, o telefónica. «Aparentemente puede ser lioso», admitió, pero añadió que los pacientes saben lo que les pasa, si necesitan una receta o tienen un problema clínico.

Uso racional del sistema

La doctora Elvira Callejo, directora técnica de Atención Primaria, recomendó un uso adecuado de la consulta presencial, para evitar utilizarlas para problemas que puedan ser resueltos de forma no presencial, y porque los espacios son limitados. Además, sobre las telefónicas, recordó que el número de consultas ha aumentado en estos meses al ser «más accesible» a la población, ya que consideró que en la Consejería tienen la percepción de que se consultan motivos que en otras circunstancias no se habría hecho. La responsable sanitaria, que intervino junto a Casado, indicó que no se debe pedir cita presencial o acudir a centro de salud si los síntomas son sospechosos de infección por covid. Además, señaló que las consultas no presenciales, por su utilidad, pueden servir para recoger resultados de pruebas, de una interconsulta en el medio hospitalario, dudas sobre la medicación, los cuidados, las recetas o la solicitud informes, justificantes, transporte sanitario o llamadas de seguimiento, si se ha pactado eso con los profesionales.

La presencial indicó que debe utilizarse para un problema de salud nuevo, un agravamiento, la descompensación o para actuar sobre la persona, como pueden ser las curas, los inyectables o el procedimiento. También lo recomendó cuando existan dificultades de comunicación por la vía telefónica y cuando el profesional decida que es mejor esta opción.

Críticas socialistas

Por su parte, también ayer, el secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca, criticó los «incumplimientos» de la Junta en relación a la reapertura de los consultorios en el medio rural y la recuperación de la atención presencial en los centros de atención primaria y con respecto a las ayudas directas a los sectores afectados por la pandemia de covid-19. Tudanca señaló que la reapertura de los centros de atención primaria anunciada por la Junta en los últimos días es «una manera de incumplir la palabra dada por Alfonso Fernández Mañueco en junio, cuando se comprometió a la reapertura entonces de los consultorios en el mundo rural y a la recuperación de la atención presencial». «Ahora plantean reabrir una Sanidad que decían que no estaba cerrada», concluyó.