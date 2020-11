Los sindicatos anuncian protestas y rompen con Sacyl

Los representantes de los trabajadores de Sacyl se levantaron ayer de la mesa sectorial y rompieron las negociaciones con la Gerencia Regional de Salud, en una tensa reunión sobre la regulación de sus condiciones laborales en esta segunda ola de la pandemia. La postura se mantendrá mientras la Junta siga con el «decretazo» sobre prestaciones obligatorias y que cuenta con el rechazo de los sindicatos y de los partidos de la oposición. Por ello, los trabajadores anuncian movilizaciones para esta semana en centros de trabajo y a las puertas de la Consejería de Sanidad.

«Las organizaciones sindicales no pueden tolerar la farsa de negociación que ha planteado Sanidad tras el decreto publicado el sábado», trasladaron de forma unánime los sindicatos que integran la mesa sectorial a través de un comunicado conjunto en el que acusaron a la Junta de «despreciar e ignorar» la postura negociadora y las propuestas que presentaron durante diez días para «garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y de la calidad asistencial» a la población, así como preservar los derechos de los trabajadores, según informa Ical.

Por ello, las organizaciones sindicales reclaman al Ejecutivo autonómico «responsabilidad, respeto y seriedad» con los trabajadores sanitarios y con los castellanos y leoneses ante el «mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier empleado público» a través de una «imposición» anunciada «con alevosía y nocturnidad», algo que «no concuerda» con las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hace unos meses en relación a la «talla humana» de los sanitarios.

«El maltrato sin piedad que está soportando el colectivo sanitario es una agresión sin precedentes en la historia de nuestro país, llevando al límite a los profesionales que están exhaustos, agotados física y psicológicamente sin haber siquiera recuperado fuerzas tras una primera ola, como para que se les intente exprimir más», añadieron.

Los responsables sindicales apostillaron que los trabajadores sanitarios no reclaman reconocimientos sino que se les deje trabajar «con respeto, medios materiales y de seguridad suficientes» así como «tranquilidad» y «unos mínimos derechos para poder afrontar con fuerza la atención a los usuarios».

«Desconocemos si hay una batalla soterrada o aireada entre los socios de gobierno de la Comunidad, pero pedimos que el campo de batalla no sea la sanidad, y las consecuencias no las paguen ni los trabajadores ni la población», apelaron.

Ante esta situación, el colectivo anunció convocatorias «inmediatas» de movilizaciones «esta misma semana» para trasladar el «absoluto rechazo» ante este «despropósito» que pretende cometer la Junta con la atención sanitaria. «Seguimos exigiendo la retirada inmediata del Decreto y la obligada dimisión del presidente de la Junta», concluyen.

Marco regulador

Mientras tanto, Sanidad defiende que el decreto establece un marco general de actuación, sin medidas concretas, que no coarta la negociación con los representantes de los trabajadores y que solo se aplicaría de manera temporal si son «imprescindibles» para el funcionamiento del sistema.

Así lo explica la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez de Miguel, través de una carta enviada a los empleados públicos, en la que explica que, con «el objetivo de reforzar la lucha contra la pandemia», la Junta establece un marco jurídico que permita la adopción de medidas sobre el régimen del personal imprescindibles para mantener la asistencia sanitaria.

En la misiva, Pérez de Miguel afirma que el presidente firmó un decreto en un ejercicio de responsabilidad y como autoridad competente delegada en el actual estado de alarma, y añade que también lo hizo el Gobierno el pasado marzo para hacer frente a la primera ola.

Por ello, reitera que el decreto no adopta ninguna medida concreta, ni coarta la negociación. «Viene a establecer exclusivamente un marco general de actuación como paso previo necesario para que la Consejería de Sanidad pueda acordar con los sindicatos las medidas imprescindibles para hacer frente al avance del coronavirus», argumenta.

La directora general de Profesionales subraya que se trata de medidas temporales y su aplicación se limitará únicamente a la declaración de los niveles 3 y 4 de la pandemia. Además, solo se establecerán «si son indispensables para que funcione adecuadamente el sistema sanitario y tendrán que estar debidamente motivadas e incentivadas».