Una segunda vida para los alimentos

Más alimento, menos desperdicio es el lema con el que el Gobierno pretende animar a diferentes sectores de la sociedad a limitar las pérdidas y el despilfarro de comida. Una práctica que el pasado año sumó más de 1.300 millones de kilos en España y que, ante un escenario marcado por la pandemia y sus consecuencias económicas, así como el fantasma de un segundo confinamiento, cobra más importancia que nunca.

Planificar mejor las compras y saber conservar adecuadamente los productos son esenciales para atajar un problema que se agranda cada año. Y eso a pesar de que la población cada vez está más concienciada al respecto, algo que se ve reflejado la proliferación de aplicaciones de móvil que ponen en contacto a restaurantes y tiendas con usuarios de la calle interesados en sus excedentes, y en el empeño que ponen prestigiosos chefs nacionales en ensalzar la tradicional cocina de aprovechamiento.

El despilfarro alimentario «constituye una pérdida económica porque su desembolso no tiene ninguna compensación por parte de las familias», aseguraba hace unos días el ministro de Agricultura, Luis Planas, incidiendo además en el negativo significado desde el punto de vista social.

Durante la pandemia, el Ejecutivo no ha seguido analizando la evolución de esta cuestión, aunque las cifras de pérdidas y desperdicios que proporciona las hace sobre una base anual. Según datos del panel de consumo de 2019 del departamento que dirige Planas, ocho de cada 10 hogares españoles tiraron comida a la basura el año pasado.

En total, desperdiciaron 1.352 millones de kilos de alimentos y bebidas, volumen que creció un 1% anual (equivalente a 13 millones de kilos más). El incremento, aunque menor al de 2018, demuestra que las familias continúan sin gestionar bien la compra, pero cada vez están más concienciadas acerca del problema que esto supone.

«El despilfarro alimentario se cifra aproximadamente en 25 kilos por persona y año, lo cual es una cifra bastante elevada, sobre todo en frutas, hortalizas y derivados lácteos», señalaba el ministro, que considera, no obstante, que «ha habido una evolución un poco más responsable».

En 2019, también ocho de cada 10 hogares españoles tiraron productos tal y como los compraron, sin haber llegado a utilizarlos. Fueron un total de 1.146 millones de kilos, cerca de 19 millones más que en 2018. Las personas de menos de 50 años y las parejas con hijos fueron los que más desperdiciaron de este modo, un fenómeno que, por zonas, se dio más en el Levante y el área metropolitana de Madrid.



Aliados en la red

Para combatir este desperdicio, el movimiento Too Good To Go y Edenred se han unido para liderar una iniciativa de educación a restaurantes y empresas. Así, a través de una app móvil, conecta a estos negocios y supermercados, entre otros establecimientos que venden su excedente diario de comida, con usuarios que compran packs de calidad a precio más reducido.

Too Good To Go está presente en 14 países europeos y bajo el lema #LaComidaNoSeTira llegó a España para reducir el desperdicio y dar una segunda oportunidad a los alimentos no vendidos antes de que acaben en la basura al final del día, así como para concienciar y sensibilizar a la sociedad en torno a este problema. Edenred es la creadora de Ticket Restaurant y líder en el sector de la retribución flexible.

Gracias a esta alianza, ambas empresas llegan a una red más amplia de restaurantes y usuarios que quieran unirse a esta lucha contra el desperdicio. Además, ambas firmas desarrollarán materiales y campañas para la difusión de medidas que ayuden a reducir la huella alimentaria en el sector.