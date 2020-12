El Betis rompió una racha de tres derrotas seguidas con una victoria por 0-2 en El Sadar con goles de Borja Iglesias, quien marcó casi once meses después, y Miranda, en un duelo con poco fútbol que agravó la crisis de Osasuna.

Ambos equipos llegaron a este duelo con la urgencia de ganar, algo que no pareció estar presente en la cabeza de los jugadores. La primera mitad fue poco vistosa y con pocas ocasiones de gol.

El VAR anuló un tanto de Ante Budimir por fuera de juego que hubiera significado el 1-0.

El Betis rompe su mala racha - Foto: AFP7 vía Europa Press

La posesión de los verdiblancos fue contrarrestada con el juego directo de los locales, que aprovecharon la altura de Budimir y Gallego para bajar balones con la idea de comenzar así segundas acciones con la portería de Joel Robles como objetivo.

Guido Rodríguez avisó con un tímido disparo que repelió Sergio Herrera. Osasuna no tiró entre los tres palos en los primeros 45 minutos ante la desesperación de su técnico Jagoba Arrasate, que no dio con la tecla para hacer daño a su rival.

El técnico vasco dio entrada a su capitán Oier para dotar a su equipo de más consistencia en el centro del campo junto a Jon Moncayola. El argentino Jonathan Calleri salió como revulsivo en lo que fue su vuelta tras la lesión sufrida ante el Eibar en Ipurúa.

El nivel futbolístico del encuentro no mejoró con el paso de los minutos, pero el Betis se adelantó gracias a un tanto de Borja Iglesias, que volvió a marcar tras casi once meses de sequía -no lo hacía desde el 19 de enero, ante la Real Sociedad-, en una contra llevada a la perfección por Nabil Fekir y Aitor Ruibal.

Osasuna no creó nada de peligro en la segunda mitad. Miranda salió para reforzar la defensa y aprovechó una jugada asilada del Betis para doblar la ventaja en el marcador en el tiempo añadido.

El equipo navarro no gana desde el 24 de octubre, ante el Athletic de Bilbao en El Sadar el día del centenario rojillo, y cae a zona de descenso.