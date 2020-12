El presupuesto del Ayuntamiento de Ávila se prorrogará

El Ayuntamiento de Ávila prorrogará los presupuestos de 2020 para poder hacer «más realista el del 2021». Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que adelantó que las cuentas municipales del año que viene no podrán ser aprobadas durante este mes de diciembre, ya que están pendientes de la incorporación del nuevo interventor y de conocer las aportaciones exactas tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno central para poder tener más claro el capítulo de ingresos.

Lo adelantó la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, durante el Pleno del pasado viernes, en el que dio por hecho que el presupuesto se tendría que prorrogar. También lo afirmó este martes mediante una nota de prensa la portavoz del Partido Popular, Sonsoles Sánchez-Reyes, atendiendo a lo que apunta el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, y lo confirmó el alcalde de Ávila a este periódico. El presupuesto municipal de 2020 seguirá vigente en 2021 durante un periodo de tiempo que Sánchez Cabrera no pudo precisar, porque las fechas van a depender de dos cuestiones, la incorporación del nuevo interventor y saber cuánto dinero va a llegar al Ayuntamiento desde la Junta y el Gobierno central.

Sánchez Cabrera confirmó que «estamos esperando al nuevo interventor, que se prevé que llegue a mediados de diciembre, una vez termine su cometido en el Ayuntamiento de Segovia, que es en donde se encuentra ahora, y también a la espera de conocer los montantes de las ayudas a los ayuntamientos que van a sacar la Junta de Castilla y León y el Estado, pero las comunicaciones aún no han llegado».

Con estas circunstancias, el alcalde confirmó que «el presupuesto de 2020 se va a prorrogar hasta el momento el cuál quede aprobado de manera definitiva el de 2021. Se tirará del presupuesto anterior hasta que no esté aprobado el nuevo, lógicamente, porque la idea es terminar de completar el presupuesto, que le tenemos prácticamente afinado, pero falta que el nuevo interventor le dé el visto bueno, algo que nos parece ético, y saber cuánto dinero nos va a llegar». Lo que no pudo confirmar el alcalde de Ávila fue la fecha en la que podría estar aprobado el nuevo presupuesto. Sí que aseguró que «en diciembre va a ser imposible. Podría llegar a aprobarse, pero no podrá estar en vigor porque tiene un mes de exposición pública» por lo que, «prorrogado va a estar. Podríamos haber tirado por la calle de en medio y haberlo sacado ya, pero hemos creído esperar al interventor, porque hay algunas cosas que queremos cambiar con respecto a otros años, y también saber con más exactitud los ingresos que vamos a tener»

crecerá. En su última comparecencia ante los medios de comunicación, la teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Ávila, Ángela García, anunció que el presupuesto municipal para el año que viene crecerá con respecto al de 2020, empujado por el aumento de gastos derivado de la pandemia provocada por el covid-19. Para este año desde el equipo de gobierno municipal se presupuestaron un total de 64 millones de euros, cifra que, atendiendo a las declaraciones de la máxima responsable económica del Ayuntamiento, se incrementará para el año que viene.