Los sindicatos rechazan negociar las plantillas docentes

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, CSIF, STECyL, ANPE, CCOO y UGT, rechazaron hoy negociar con la Consejería las plantillas, mientras no se modifiquen los criterios que permitan lograr "de una vez por todas, las mejoras que tanto merece el sistema educativo público de Castilla y León, que ha demostrado ser esencial en tiempos de pandemia".

En un comunicado conjunto, explicaron que a principios de este año la Consejería de Educación convocó a las organizaciones sindicales para negociar la plantilla docente para el curso 2021-2022. Esto, indicaron, supone la realización de un análisis de la situación de los centros educativos de Castilla y León y las necesidades de puestos docentes para el próximo curso escolar.

Al respecto, denunciaron que la creación y supresión de plazas se hace en base a unos criterios “impuestos” por la Administración, teniendo en cuenta datos de matriculación, ratios y horario lectivo, fundamentalmente, según explican los sindicatos.

CSIF, STECyL, ANPE, CCOO y UGT ya manifestaron su disconformidad con estos criterios en las mesas sectoriales celebradas el pasado 28 de octubre y 10 de noviembre de 2020, “por entender que son criterios economicistas, asentados en los recortes y que no tienen en cuenta las necesidades pedagógicas y la despoblación que sufre nuestra Comunidad”.

En ese sentido, expusieron que la situación de pandemia hace que este proceso negociador "no sea uno más", y la propia Administración ha establecido que no se suprima ninguna plaza (de plantilla jurídica) para el próximo curso. Pese a considerar este hecho positivo, denunciaron que el "reverso de la moneda" ha sido una oferta de creación de plazas totalmente "insuficiente", acompañado de una serie de transformaciones de plazas que derivan de un modelo de bilingüismo que las organizaciones sindicales no comparten, y que estará condicionado por la nueva ley educativa que acaba de entrar en vigor.

Consideraron que es "básico" tener una negociación basada en unos criterios de plantillas, que sean una herramienta para mejorar los servicios educativos, dotando a los centros del personal "suficiente" para permitir una educación individualizada, centrada en el alumnado, y que posibilite desarrollar al máximo sus posibilidades. "La pandemia ha demostrado las carencias de personal docente, o la importancia de reducir el horario lectivo del profesorado y las ratios de estudiantes, como llevamos años pidiendo las organizaciones sindicales en Castilla y León”, apostillaron.

Añadieron que los criterios de plantillas y la oferta de plazas que ha realizado la Consejería de Educación “no están a la altura del contexto actual, y del esfuerzo que está realizando el profesorado de la Comunidad”.

Ante esta situación, CSIF, STECyL, ANPE, CCOO y UGT manifiestaron su decisión unánime de no entrar a negociar esta oferta, “mientras no se modifiquen los parámetros actuales, para que permitan conseguir de una vez por todas, las mejoras que tanto merece el sistema educativo público de Castilla y León, y que ha demostrado ser esencial en tiempos de pandemia”.