El Real Ávila pierde el olfato del triunfo

Santa Marta.

Félix; Miguel, Estévez, Pablo, Martiña, Aaron, Julio, Tomi (Gonzalo, 86´), Asensio (Joel, 75´), Santos, Aizcorbe (Giráldez, 89´).

Real Ávila.

Christian; Llorián, Tena, Pascual, Juanpe, Juli (Jou, 61´), Ivi, Javi de Mesa, Espada (Rober, 71´), Sito (Walter, 71´), Víctor (Ortolá, 51´).

Árbitro.

Daniel Blanco Núñez.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Asensio y Santos; y a los encarnados Tena, Sito y Ortolá.

Goles.

No hubo

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Tercera RFEF-Grupo VIIIdisputado en el Municipal Alfonso San Casto.

El Real Ávila cosechó un punto en su visita al Municipal Alfonso San Casto de Santa Marta de Tormes en un partido muy igualado, con polémica y con muchas ocasiones de peligro para ambos equipos pero con un justo resultado final de 0-0 tras lo visto.

El Real Ávila llegaba al encuentro tras una mala racha de dos derrotas consecutivas en las últimas dos jornadas. Para mantenerse en la tercera posición y no desengancharse de los líderes debía vencer a un Santa Marta que no sumaba 3 puntos desde hace 6 jornadas. Comenzaba el partido en el Municipal Alfonso San Casto con un Real Ávila sin complejo alguno. En el minuto 4 Juli disponía de la primera ocasión de peligro, pero erraba a portería vacía tras un error en defensa local. Estaban mejor plantados los encarnados, con varios acercamientos a la portería rival en el primer cuarto de hora. El Santa Marta, por medio de Aaron, también pudo adelantarse en el marcador en el minuto 15. Diez minutos después Martiña disparaba por encima del larguero. Había despertado el Santa Marta, que era el dueño del partido en este segundo tramo de la primera mitad, y el conjunto visitante aguantaba bien en defensa. A la media hora de juego, Aaron de nuevo probaba suerte con un disparo que salía rebotado por un defensor del Real Ávila con el portero prácticamente vencido. Sin embargo el marcador no se iba a mover y se llegaba al descanso de un partido dominado por el conjunto local, pero con la ocasión más clara a favor del Real Ávila.

Tras la reanudación iban a cambiarse los papeles los dos conjuntos. El equipo de Borja Rubiato salió volcado en el ataque, presionando arriba y creando peligro en el área rival. En los primeros 15 minutos de la segunda mitad su presencia en terreno contrario fue notable. En este tramo tan solo le entró el miedo en el cuerpo al equipo visitante en el minuto 58' con una falta cometida a escasos centímetros de la línea del área que no conseguía transformar Martiña para el Santa Marta. Sin embargo, en la última media hora el cansancio se notaba en ambos clubes. En el minuto 67 de partido Estévez a punto estuvo de adelantar a los locales tras un centro de Martiña y tan solo un minuto después, en el 68' de partido, Javi Mesa disparaba desviado. En el 79' lo probaba el Santa Marta, que obligaba a Christian a desenvolverse bajo palos con una gran parada a disparo de Martiña tras una gran asistencia de Aarón. Los minutos finales fueron los más emocionantes, como no podía ser de otra forma. En el minuto 83 Ivi remataba de cabeza, pero el testarazo se marchaba fuera. Seguía intentándolo el Real Ávila por activa y por pasivo, pero el gol no llegaba. En el último minuto, Juanpe dispuso de una nueva ocasión para poner el 0-1, pero tampoco acertaba de cara a portería y, con el resultado inicial de 0-0 se llegaba al final de un partido con bastantes ocasiones, pero en el que ninguno de los dos equipos consiguió sobreponerse al otro. Reparto de puntos justo tras un partido muy entretenido para el espectador del Alfonso San Casto, con el Santa Marta dominando la primera mitad y el Real Ávila haciendo lo propio en la segunda parte.