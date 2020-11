La cárcel de Brieva propone el tercer grado para Urdangarin

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva ha propuesto por unanimidad la concesión del tercer grado para Iñaki Urdangarin, una decisión que ahora tendrá que validar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. La decisión se ha tomado por el equipo que forma parte de la junta de tratamiento de la cárcel de Brieva. A finales de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares rechazó, previo recurso de la Fiscalía, la progresión al tercer grado penitenciario de Urdangarin, así como la posibilidad de que pudiera salir un fin de semana al mes de prisión. En aquella ocasión no hubo unanimidad de la junta de tratamiento. Ahora, según las citadas fuentes, los especialistas que forman parte de la junta de tratamiento proponen que Urdangarin, que cumple una condena de cinco años y diez meses por el 'caso Nóos', pase al régimen abierto pero sin dejar la cárcel de Brieva, en lugar de un Centro de Inserción Social (CIS) próximo a su domicilio, como es habitual. De esta forma, podría seguir compaginando su condena en tercer grado y el voluntariado en el Hogar Don Orione de Madrid. Si es progresado al tercer grado, además de salir de prisión todos los fines de semana, pasará a disfrutar hasta 48 días al año --en lugar de los 36 actuales-- de permisos, según fija el reglamento penitenciario, que establece que esto sea así "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta". SU ABOGADO PIDIÓ MISMO TRATO QUE MATAS Y TORRES La Audiencia de Palma rechazó en septiembre la progresión al tercer grado al entender que "no se desprendía de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permitiera inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad". El abogado de Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos', Mario Pascual Vives, cuestionó esta decisión de la Audiencia de Palma, como ya tenían otros condenados como el expresidente balear Jaume Matas y el exsocio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres. Urdangarin eligió la cárcel de mujeres de Brieva para cumplir su condena, ingresando por primera vez el 18 de junio de 2018. Desde entonces ha disfrutado de varios permisos pese a la afectación causada, como al resto de internos, por la pandemia de COVID-19.