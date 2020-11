La Cebre se viene abajo tras el descanso

No pudo conseguir la Cultural Deportiva Cebrereña su ansiada primera victoria de la temporada y volvió a sufrir un duro varapalo, esta vez en el feudo de La Granja, en un encuentro que tuvo dos partes bien diferentes, Y es que, si en la primera mitad hubo dominio alterno y ocasiones para ambos equipos, en la segunda parte La Granja dominó de principio a fin ante una Cebrereña que no estuvo nunca cómoda sobre un terreno de juego en el que no llegó a inquietar al meta local. Empieza a tener un problema serio con el gol el equipo de Pepe García.

La Cultural Deportiva Cebrereña llegaba a El Hospital en busca de su primera victoria y, tras un inicio de partido en el que los de Pepe García parecían no sentirse cómodos sobre el campo, el equipo culturalista fue creciendo poco a poco durante la primera parte.

La Granja trataba de sorprender a los cebrereños y en el minuto 13 a punto estaban de adelantarse en el marcador en una internada de Gabriel que obligaba a Garri a lucirse para despejar el balón. Dos minutos mas tarde era Ibrahim el que a punto estaba de batir a Alberto y conseguir el 1-0 en un rápido ataque local.

Poco a poco, sin embargo, el equipo de Pepe García fue asentándose sobre el campo y empezó a tener mas control de balón. Adelantaban líneas los jugadores de la Cebrereña, que trataban de presionar la salida de balón de los locales y se acercaban cada vez con más peligro sobre la meta contraria. Así, en el minuto 25 Guille probaba suerte con un potente disparo que detenía el meta local. En el minuto 30 probaba de nuevo suerte el jugador de la Cultural Deportiva Cebrereña con un disparo desde fuera del área que se fue fuera por muy poco. Y ya en el minuto 34 la ocasión era para Titi, con un disparo desde la frontal del área que detenía la defensa local.

El asedio de los visitantes era continuo en esos últimos minutos de la primera mitad, aunque poco a poco el equipo local conseguía restablecer sus líneas defensivas y frenaba las internadas de los visitantes. Pero perdonó el equipo de Pepe García y de ahí al descanso ya no hubo mas ocasiones claras para ninguno de los dos equipos.

Ya en la segunda mitad La Granja salió mucho mas enchufada, decidida a irse a por el partido y apenas tardó dos minutos en poner a prueba a la defensa visitante, que no consiguió evitar el disparo de Ayoub. Por suerte para los abulenses el balón se fue fuera rozando el palo. Pero la presión de los locales era cada vez más asfixiante y La Granja llegaba cada vez con más peligro sobre la meta defendida por Alberto, hasta que en el minuto 70 Ibrahim conseguía adelantar a los segovianos en el electrónico tras una buena jugada colectiva.

No se conformaron los locales, que en el minuto 80 aprovechaban un error en la salida de Alberto para establecer el 2-0 en el luminoso, dejando el encuentro prácticamente sentenciado gracias a un bonito gol de Daniel Lázaro. Y es que la Cultural Deportiva Cebrereña apenas había mostrado capacidad de reacción en toda la segunda mitad y no daba la impresión de poder darle la vuelta al partido en apenas diez minutos. Pero no pensaba lo mismo el equipo abulense, que a punto estuvo de batir al portero contrario hasta en dos ocasiones en esos últimos minutos, ambas de Terleira, que primero enviaba fuera y después veía como su remate se iba rozando el palo. Dura derrota para los cebrereños, mucho más teniendo en cuenta que La Granja se trata de un previsible rival directo en la pelea por la permanencia.