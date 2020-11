PSOE y médicos sellan un pacto en defensa de la sanidad

En medio de la ofensiva de los médicos, los sindicatos y la oposición contra el decreto de reordenación sanitaria aprobado el pasado sábado por la Junta de Castilla y León, el PSOE y el Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León presentaron ayer un acuerdo que busca mejorar la sanidad pública de la Comunidad y resolver los «gravísimos» problemas estructurales que arrastra y dar solución a los derivados de la pandemia de la covid-19. Además, la organización médica invita al resto de grupos a reunirse con ellos para recabar sus propuestas, con la intención de hacérselas llegar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El líder socialista, Luis Tudanca, y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, hicieron una defensa cerrada de la sanidad pública, con calidad y equidad en todos los territorios, así como la necesidad de que sea accesible a todos los ciudadanos, vivan donde vivan durante una comparecencia conjunta en las Cortes para explicar el pacto alcanzado tras semanas de trabajo y fruto del «diálogo» y el «consenso».

Ambos remarcaron que sin el concurso de los profesionales sanitarios, en este caso, los médicos, no se puede hacer frente a la situación del sistema sanitario. De esta forma, Díaz Villarig celebró el «entendimiento» con el grupo mayoritario de las Cortes y aseguró que tienen la intención de trabajar con el resto de fuerzas políticas para conocer sus propuestas y para facilitárselas, en último lugar, al presidente Fernández Mañueco, si «se digna», dijo, a recibirles.

El presidente de los colegios de médicos advirtió del «deterioro» que sufre la sanidad pública en Castilla y León, a pesar de que los políticos hayan proclamado en los últimos años que era el mejor, frente a lo que aseguró veían los sanitarios desde dentro. Aseguró que la pandemia ha puesto en «evidencia» la verdadera situación, como es a su juicio la falta de compromiso político y la «escasez de médicos», algo que remarcó no es fruto de la casualidad, sino de «décadas de falta de planificación e inversión» y del empeoramiento de condiciones laborales.

Tudanca, por su parte, insistió en que la pandemia ha dejado claro que «lo único que protege es la sanidad pública» y sus profesionales, por lo que aprovechó para hacer un reconocimiento a ellos, ya que recordó se han dejado la vida.

El documento articula las propuestas en torno a cinco ejes, a los que se suman otras áreas, sobre las que seguirán trabajando, en torno a la jornada de 35 horas semanales; el desarrollo de la carrera profesional; el incremento de plazas asistenciales; la reorganización de la asistencia en el ámbito residencial; y la recuperación de la atención presencial. «La relación médico-paciente es la base de cualquier sistema de salud y no puede ser concebida si no es de forma presencial», explicaron ambos dirigentes.