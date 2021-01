El plan Escuelas Conectadas acelera y ya hay 800 funcionando

Seis de cada diez centros educativos de Castilla y León ya tiene operativo el programa Escuelas Conectadas. En total son más de 800 los modelos ya implantados sobre una cifra final de 1.374, lo que supone un grado de ejecución del programa cercano al sesenta por ciento y que a su finalización dará servicio a 264.547 alumnos. Una cifra que supone un importante impulso respecto a hace un año cuando apenas había 64 operativas en toda la Comunidad, menos del cinco por ciento del total. No obstante, desde la Junta reconocen a este periódico que la implantación ha sufrido un importante retraso durante este año a causa de la pandemia de la covid-19, lo que revela que el número de centros conectados podría ser mucho más elevado de no haber sido por la parálisis administrativa. El programa Escuelas Conectadas se ha convertido en uno de los puntales del programa educativo delGobierno regional, que reitera la importancia del mismo para dotar de conectividad a los centros educativos y mejorar los servicios a los alumnos. Para ello están trabajando conjuntamente la Junta con Red.es y los ministerios de Educación y Formación Profesional; Ciencia, Innovación y Universidades, y Economía y Empresa, anteriormente de Educación, Cultura y Deporte; Economía, Industria y Competitividad, y Energía, Turismo y Agenda Digital para impulsar la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. Para su puesta en marcha, Red.es sacó a licitación el contrato para llevar a cabo todas las actuaciones de infraestructura en la Comunidad, del que Orange resultó adjudicataria. Este contrato fue suscrito por un importe total de treinta millones de euros, de los que la Junta aporta 10.968.368,33 y, la cantidad restante es sufragada por Red.es con fondos FEDER.

Desde la Consejería de Educación reconocen a este periódico que el Programa ‘Escuelas Conectadas’ está suponiendo «un aumento y mejora de la conectividad actual de banda ancha» que disponen el 100% de los centros públicos de Castilla y León, dotando a dichos centros de conectividad de banda ancha ultrarrápida (más de 100 Mbps y hasta 980Mbps) y de conexión interna wifi. «Cabe resaltar que el proyecto lleva retraso motivado por la pandemia, a pesar de que se ha recuperado parte de los trabajos gracias al esfuerzo de los centros educativos que han facilitado a las empresas instaladoras aprovechar la etapa vacacional para reanudar los trabajos de instalación», indican desde la Consejería.

De cara al futuro, la Junta no se atreve a poner fechas para su total implantación, ya que, insisten, la Consejería de Educación no tiene capacidad de gestión sobre el mismo, «puesto que la gestión del contrato con la empresa adjudicataria se lleva directamente por parte de Red.es y ésta no dispone de una fecha estimada de finalización del proyecto por la complejidad de la situación actual».

Distintas velocidades

El plan Escuelas Conectadas acelera y ya hay 800 funcionando

A nivel provincial, la implantación del programa se está gestionando a distintas velocidades. No obstante, solo León y Soria son las más rezagadas y las únicas que todavía tienen más centros en instalación que operativos. De hecho, en ambas provincias solo hay finalizadas una de cada tres escuelas, la mitad que a nivel regional, donde la media está en el 59 por ciento. Por el contrario, la provincia de Valladolid es la que más avanzado tiene el proyecto, con el 75 por ciento acabado. Zamora (68%), Palencia (65%), y Burgos (64%), Segovia (61%) y Salamanca (60%) son las otras provincias que también se encuentran con una ejecución por encima de la media regional. Ávila, con el 53,6 por ciento instalado, es junto a Soria y León, la única por debajo de la media autonómica.

Con retraso respecto a la media nacional

En comparación con el resto del país, la implantación del programa Escuelas Conectadas en Castilla y León lleva un cierto retraso, y solo cuatro comunidades (Cataluña,Cantabria, Comunidad Valencia y Comunidad de Madrid) están por detrás en ejecución de proyecto. De hecho, hasta ocho regiones tienen el programa 100 por 100 instalado y operativo, como son Galicia, Asturias, Murcia, La Rioja, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Entra las que siguen instalando Escuelas Conectadas, tres comunidades superan a Castilla y León, algunas de ellas, como Andalucía, con casi tres veces más centros educativos, ya roza el 99 por ciento finalizado con casi 3.300 centros en servicio. Extremadura, con el 89,7 por ciento y 600 centros, y Castilla-La Mancha, con más de un millar de sedes operativas, alcanza ya el 94,5 por ciento. Aragón ha desistido de la instalación del programa y Euskadi y Navarra no entraron en el acuerdo suscrito.