El Zendal recibe a la primera paciente con COVID

El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha entrado en funcionamiento este viernes con la llegada de la primera paciente, una mujer de 63 años derivada de las urgencias del Hospital Gregorio Marañón con neumonía por COVID-19, cuyo pronóstico es estable.

Según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado, la primera paciente del nuevo hospital de pandemias inaugurado por la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado martes 1 de diciembre, ha ingresado a las 14:15 horas de este viernes, 11 de diciembre, en el pabellón 2.

Los pacientes que vayan a ingresar serán derivados de las urgencias de hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). A su llegada, serán recibidos por un equipo de admisión e ingresarán en el pabellón número 2 del Hospital, en la zona de la Puerta de Alcalá, en un espacio habilitado con 48 camas y 4 puestos de UCI.

Por su parte, un total de 106 profesionales del SERMAS, que han querido incorporarse a trabajar a este hospital, ya se encuentran prestando atención. Las plantillas se completarán progresivamente con los 11.324 contratos de refuerzo que la Consejeria de Sanidad ha renovado hasta el 30 de junio de 2021, por la actual situación de pandemia, que incluyen 1.067 facultativos, 5.063 profesionales de Enfermería y 3.274 técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería.

Adscritos al nuevo hospital

En este sentido, además de los 106 profesionales que han solicitado su traslado voluntario, ya se han adscrito al hospital los siguientes profesionales contratados como refuerzo para la pandemia COVID-19: 22 celadores, cuatro auxiliares administrativos, un auxiliar de Farmacia, cinco técnicos superiores especialistas en Radiodiagnóstico, un facultativo especialista en Medicina de Trabajo y un técnico superior de Prevención de Riesgos laborales.

El hospital, construido en 100 días, cuenta con una capacidad total de 1.008 camas de hospitalización organizadas modularmente en torno a controles de enfermería y 48 puestos de UCI, 16 de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios, es decir un total de 1.056 camas.

Este nuevo recurso, que permitirá liberar al resto de hospitales de la red pública de carga asistencial por coronavirus, asumirá el grueso de la carga asistencial de hospitalizaciones en planta, con las condiciones que requieren las personas que padecen Covid-19.

Pare ello, cuenta con la tecnología más avanzada para que las personas que ingresen en él reciban una atención efectiva a través de unos "cuidados de calidad, cercanos, integrales y humanizados".

Desde el punto de vista de Salud Pública, "es más racional y operativo mantener agrupados a todos los pacientes infectados por COVID-19 que requieren de hospitalización", ha señalado la Comunidad. "Se evitan así potenciales contagios de otros pacientes y profesionales durante la hospitalización, incluyendo los que se atribuyen a las visitas hospitalarias", ha explicado.

Traslados forzosos

Cientos de sanitarios se han concentrado este viernes en distintos hospitales madrileños para protestar por los traslados forzosos al nuevo Hospital Isabel Zendal y por la precariedad de los contratos COVID que finalizan este mes y denuncian que "nadie ha firmado aún" la prórroga hasta junio que les prometió la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En el Hospital 12 de Octubre unas 400 personas, entre sanitarios y vecinos, coreaban cánticos como "Este personal se tiene que quedar" y "La precariedad es un acto criminal", y han llegado a cortar el tráfico durante varios minutos.

Según la doctora Susana Hernández, de este mismo hospital, "están vaciando a los hospitales donde estas personas se necesitaban porque había una situación ya muy límite, dejando estos huecos vacíos. En Medicina Interna un 80% de contratados llevan años trabajando y les han cambiado a contratos COVID".

De los 52 contratados COVID del Doce de Octubre que irán al nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal, hay seis especialistas de Medicina Interna.

"Me he quedado en las puertas del traslado. Solo tenemos contratos hasta el 31 de diciembre, no sabemos qué pasará en enero. De la prórroga hasta junio solo se nos ha comunicado a través de los medios de comunicación, no hemos firmado nada", ha dicho a Efe Pilar, médico internista.

"El jueves de la semana pasada recibí una llamada de teléfono de mi jefe, al que le comunicaron una lista de personas desde la Consejería de Sanidad. La consejería directamente no me ha comunicado nada", según la doctora Losada, que hizo el MIR en este hospital.

El doctor Martínez, antiguo residente, figura el séptimo en la lista de seis internistas que irán al Zendal y es "el primer suplente". "Llevo trabajando desde el año pasado, firmé dos meses de contrato eventual, luego otro mes, otros tres meses y los últimos seis con contrato eventual covid".

En la lectura de un manifiesto tildaron la construcción del Zendal de "propaganda electoralista" y de "show mediático", mientras que la Atención Primaria madrileña "está devastada".