Hernández Herrero destaca la labor de la Delegación en 2020

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, compareció este miércoles en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para informar del balance de actuaciones que desde la Delegación Territorial de Ávila se llevaron a cabo en un año 2020 que calificó de «intenso y complicado». Hernández Herrero puso en valor el trabajo conjunto de todo el personal de la Delegación en un año marcado por el covid y en el que «yo fui únicamente uno más dentro de un engranaje de empleados públicos que han arrimado el hombro mucho más allá de sus funciones para que todo saliera adelante y con el objetivo de servir a los abulenses».

El delegado de la Junta en Ávila quiso destacar en su comparecencia que «el compromiso con Ávila» por parte de todos los trabajadores de la Delegación«excede las actuaciones que hemos llevado a cabo por la covid y, ahora, con la vacunación», destacando que «se ha hecho un esfuerzo desde todos los ámbitos, con la coordinación e interlocución tanto con los servicios centrales como entre los diferentes servicios territoriales, para mantener la actividad que prestamos y con el consiguiente desgaste físico y mental de nuestros trabajadores», para lo que tuvo «mi más sincero agradecimiento, no solo como responsable político, sino como abulense», para «todos y cada uno de los empleados de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León». Hernández Herrero aprovechó también para «agradecer también a Ávila su comprensión, su cariño y también, por qué no decirlo, sus llamadas de atención para modificar aspectos que se podían mejorar. Si hemos cometido algún error, pido disculpas por ello y me comprometo a corregir aquello que sea posible».

El máximo representante de la Junta de Castilla y León en Ávila, que comenzó su discurso teniendo un recuerdo para «todas las personas fallecidas a causa de la pandemia, enviando mi más sentido pésame a todos sus familiares y amigos», realizó un prolijo repaso a todas las actuaciones realizadas el año pasado desde la administración autonómica en un 2020 «que ha sido un año muy duro, marcado desde los primeros meses por el inicio de una pandemia que ha ocasionado, y sigue ocasionando, una crisis sanitaria y económica sin precedentes».

A pesar de esta situación, Hernández Herrero considera que «la Junta de Castilla y León no se ha olvidado de los compromisos adquiridos con los abulenses, y eso a pesar de que «el resumen del año está protagonizado por las actuaciones de lucha directa contra el covid-19, especialmente en el ámbito sociosanitario».

preguntas. Finalizada la primera intervención del delegado de la Junta en Ávila, los cuatro grupos con representación en las Cortes Regionales se interesaron por varias cuestiones, todas ellas relacionadas con cuestiones abulenses, ya que los encargados en hacer las preguntas fueron Inmaculada Gómez (Ciudadanos), David Beltrán (Partido Popular), Miguel Hernández (PSOE) y Pedro Pascual (Por Ávila).

Gómez, primera en intervenir, puso el acento en el reto sanitario que supuso la pandemia, mientras que Beltrán ensalzó la labor de Hernández Herrero al frente de la Delegación, felicitándose por los avances en radioterapia.

Pascual, por su parte, reclamó diálogos y acuerdos para poder afrontar un trabajo conjunto con el que «poder dar soluciones para el abandono que ha tenido Ávila desde hace años», reclamando que «hay que remar todos en el mismo sentido».

Por último, Hernández enumeró una batería de asuntos en los que, a su juicio, el trabajo de la Junta dejó bastante que desear durante el pasado año.