Puzzles, peluches, juegos de mesa y una gran bolsa de piezas para hacer construcciones fueron algunos d e los juguetes que los abulenses donaron este sábado en la carpa instalada en el Mercado Grande por Cruz Roja de Ávila, que fue el pistoletazo de salida a la campaña ‘Sus derechos en juego’, con la que la ONG recopila juguetes para los niños de las familias abulenses más desfavorecidas para hacérselos llegar en Navidad. «Este año hemos empezado la campaña un mes antes de lo habitual debido a la pandemia», nos explica Beatriz Vega, técnico de Cruz Roja Juventud y responsable de la misma. «La crisis sanitaria aconseja hacer las entregas a las familias de forma más espaciada, por eso se ha empezado antes que nunca», añadía Mercedes Martínez, presidenta de Cruz Roja, que también se encontraba allí, recibiendo los juguetes que los abulenses fueron entregando y agradeciendo el gesto de solidaridad que ello supone.

«Nuestro objetivo es llegar a un mínimo de 600 niños, no solo de Ávila, también de pueblos de la provincia a través de nuestras asambleas comarcales», apuntaba.

La campaña no ha hecho más que empezar y los ciudadanos que quieran colaborar con ella también pueden hacerlo en las jugueterías Yuppi y Juguetos, donde se han instalado cajas para depositar los juguetes, que deben ser nuevos, no bélicos y no sexistas. Otra opción es llevar los juguetes lo antes posible a la sede de Cruz Roja situada en la plaza de San Francisco. Con la instalación de la carpa en el Mercado Grande se busca, sobre todo, «darla visibilidad» para que los abulenses se animen a colaborar precisamente cuando este tipo de gestos son más necesarios que nunca porque la crisis económica derivada de la pandemia ha aumentado el número de familias usuarias de Cruz Roja.

Juguetes con corazón - Foto: Isabel García«También colabora con la campaña la Escuela de Policía, que es un gran apoyo y esta misma mañana nos ha llamado la Asociación de Vecinos Zona Norte El Seminario para sumarse a ella instalando un punto de entrega en su sede», apunta Mercedes Martínez.