Shin Megami Tensei V

Un estudiante japonés se cae por un túnel cuando se hunde el suelo bajo sus pies y llega hasta el mundo lleno de demonios de Da'at, un Tokio muy diferente del que conoce. Allí se fusiona con otro ser y se convierte en un Nahobino, una criatura maldita que puede formar grupo con hasta tres demonios, y también podrá fusionarlos para conseguir uno más potente. Atlus no decepciona (y mantiene la dificultad características de la serie) en un JRPG para Switch en el que ángeles y demonios combaten por turnos, con escenarios abiertos muy verticales que son una maravilla para recorrer y en el que hay que tomar decisiones que no siempre son fáciles. Un juego no para todos los paladares, pero excelente.