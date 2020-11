Cines Estrella reabre sus puertas este viernes

La decisión el pasado miércoles de la Junta de Castilla y León de levantar las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la provincia de Ávila ha posibilitado que los Cines Estrella situados en el centro comercial El Bulevar puedan volver a abrir sus puertas desde este viernes, recuperando de esa manera para la capital una actividad cultural que quedó suspendida el pasado 6 de noviembre cuando la administración regional decidió aplicar medidas restrictivas más severas que significaron el cierre de los centros comerciales.

Con el fin de ayudar a los espectadores a que tomar la decisión de acudir al cine para disfrutar de los últimos estrenos sea lo más fácil posible, teniendo en cuenta que sigue vigente el toque de queda a partir de las diez de la noche, Cines Estrella ha decidido adelantar todas las sesiones 30 minutos con respecto al horario que antes era el habitual –las sesiones a partir de las 15,30 horas serán los viernes, sábados, domingos y festivos– para de esa manera facilitar el regreso a casa antes de las 22,00 horas; por ese motivo, todas las sesiones terminarán como muy tarde a las 21,15 horas y l.

Enrique Torralba, gerente de los Cines Estrella, informó también que las medidas de seguridad para evitar contagios siguen siendo las máximas posibles, entre las cuales se cuentan la instalación de gel hidroalcohólico en varios puntos de su superficie, la ventilación constante durante todo el día y la noche y la reducción del aforo, «todo lo cual hace que venir al cine sea una actividad muy segura, sin riesgos».

Sobre la reducción del aforo en las salas, explicó Enrique Torralba que para mantener la distancia de seguridad solamente se venden entradas para la mitad de las filas (una puede ocuparse, las de delante y detrás no), y en esas que pueden acoger a los espectadores se dejan dos butacas vacías a cada lado de los visitantes individuales o los grupos convivientes, lo cual deja al final una capacidad real con respecto a la posible de alrededor de un 30 por ciento.

Aunque las salas podrán abrir de nuevo no podrá hacerlo el servicio de bar del cine, debido a que la obligatoriedad de mantener puesta la mascarilla durante todo el tiempo que dure la proyección no permite el consumo ni de bebidas ni de palomitas durante el visionado de las películas.

Para esta vuelta a la actividad que no esperaban que pudiese ocurrir hasta pasado el puente de la Constitución, y que desde Cines Estrella saludan con alegría y la esperanza de que no vaya a haber más cierres a corto plazo, la cartelera hasta el 3 de diciembre está conformada por seis películas, cuatro que ya podían verse cuando las salas tuvieron que cerrar a principios de noviembre –Las brujas de Roald Dhal (15:30, 17:30 y 19:30 horas), Trolls 2: Gira mundial (15:30, 17:30 19:30), Sentimental (15:45, 17:45 19:30) y Jóvenes y brujas (15:30, 17:30 y 19:30)– y dos que se ponen por primera vez –Érase una vez…(15:30, 17:30 y 19:30) y Ni de coña (15:45, 17:30 y 19:30–.

Aunque la reapertura es lógicamente una buena noticia, esencialmente «porque podemos volver a tener cine en Ávila», el conjunto del año lo valoran desde Cines Estrella como «negrísimo, igual que a nivel nacional», ya que los cierres obligados, primero, y las medidas restrictivas, después, han hecho que el número de espectadores haya descendido alrededor de un 70 por ciento tanto en nuestra capital como a nivel nacional.