La Junta amplía el plazo de las ayudas para la nueva piscina

La Junta de Castilla y León ha decidido ampliar hasta el próximo 15 de abril el plazo para que el Ayuntamiento de Ávila presente ante la administración regional la documentación requerida para mantener las ayudas para la construcción de la nueva piscina cubierta en la capital abulense. Así consta en una carta firmada por el director de administración local, el abulense Héctor Palencia, en contestación a otra enviada en su día por el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en la que se pedía que no se perdiera la partida comprometida por la Junta para la construcción de esta nueva infraestructura.

Una vez que el proyecto de construcción de la nueva piscina se paralizó, «a efectos de valorar, cuantificar y acordar una nueva colaboración por parte de la Junta de Castilla y León para la construcción de la nueva piscina, se indicó en una reunión de febrero de este año la necesidad de que el Ayuntamiento de Ávila debería realizar los cambios en el proyecto que considerara oportunos, licitar las obras de ejecución y adjudicarlas antes del 15 de diciembre de 2020, así como justificar adecuadamente las ayudas concedidas por la Junta en los ejercicios anteriores», se indica en la carta enviada la Alcaldía de Ávila, en la que se hace constar que «desde entonces, sólo tenemos conocimiento de la rescisión del contrato de ejecución de obra, que se produjo el pasado 26 de marzo, así como que llevan 8 meses redactando los cambios en el proyecto».

Palencia refleja en su misiva que por el tenor de la carta enviada por Sánchez Cabrera, «se desprende que el Ayuntamiento de Ávila no va a poder cumplir en el plazo acordado los cambios del proyecto y la adjudicación del nuevo contrato, requisitos comprometidos para poder obtener una nueva ayuda económica de la Junta, por lo que solicitan que no se pierda esta partida».

Ante esta petición, y por «nuestro compromiso y responsabilidad con Ávila y los abulenses, nos lleva de manera excepcional a ofrecer al Ayuntamiento de Ávila una ampliación del plazo en 4 meses, al plazo marcado de 10 para que cumplan con los trámites acordados en la reunión de febrero de este año».

La carta, que recuerda que «a día de hoy la Junta es la única institución que ha cumplido con sus compromisos» en este proyecto, concluye pidiendo «una reunión urgente en próximas fechas para que nos entregue un informe que acredite y justifique los motivos por los que el Ayuntamiento de Ávila no ha podido realizar durante estos 10 meses los cambios del proyecto, la licitación y su adjudicación, para acreditar la necesidad de esta ampliación y mantener la reserva presupuestaria realizada en febrero por la Junta de Castilla y León. Asimismo, necesitaremos la entrega por escrito de un cronograma de fechas que incluya los plazos para reiniciar las obras, así como de ejecución y puesta en funcionamiento».