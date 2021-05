Bercial de Zapardiel rechaza una herencia de un millón

Izquierda Unida ha lamentado que el equipo de gobierno del PP de Bercial de Zapardiel haya rechazado una herencia de 982.089,51 euros donada por una persona con raíces en la localidad que debía ser destinada a la construcción de una residencia de mayores o de un centro de día.

El concejal de IU en la localidad, Bruno Coca, explicó que los hechos se remontan a agosto de 2020. El día 17 falleció en Alcobendas Julián Gallego Zurdo, a los 74 años. Dos meses después, el albacea de este señor se personó en la secretaría del Ayuntamiento para informar que era el único beneficiario de la herencia donada, que comprendía cinco pisos y dos locales en Alcobendas y dos casas y varias fincas rústicas en Bercial. Sin embargo, según explicó Coca, hasta dos meses después, en el Pleno de diciembre, y tras una moción de IU, no fue cuando el alcalde reconocía, por primera vez, que «el Ayuntamiento ha sido agraciado con la generosa donación de la herencia de don Julián».

El 5 de enero de 2021 de nuevo se presentó el albacea en el Ayuntamiento y en ese momento se tomó conocimiento de la donación de la herencia y a partir de ese día es cuando se inició el plazo de 6 meses para aceptar la herencia impuesto por el testador, plazo que termina el 5 de julio del presente año.

Coca siguió explicando que el 22 de marzo, en el pleno ordinario, presentó una moción para que el Ayuntamiento acordase la aceptación de la herencia, y en el mismo se dio a conocer que la valoración de los bienes inmuebles donados ascendía a cerca de un millón de euros. No obstante, se votó en contra de esa moción y también de que se diese lectura pública del testamento ante el pueblo.

El 28 de marzo se inició una recogida de firmas entre los vecinos del pueblo, solicitando que el Ayuntamiento aceptase la herencia y, según Coca, «el 56 por ciento del pueblo solicita, mayoritariamente, la aceptación de la herencia».

El 12 de mayo, en pleno extraordinario, se acordó «repudiar» la herencia, por cuatro votos en contra del grupo del PP y uno a favor del grupo de IU. Según explicó Coca, «el equipo de gobierno basó su voto favorable a repudiar la herencia siguiendo un informe de Diputación que basaba su postura en que se podía aceptar si «el valor de los condicionantes impuestas por el testador no exceda del valor de los bienes recibidos», pero esa condición según el equipo de gobierno no se daba. Coca afirmó que «ya sabíamos que con el dinero donado, fuera el que fuera, no iba a ser suficiente para cumplir con la condición puesta en el testamento», pero considera que se podían haber estudiado otras condiciones. Y «si no se quiere endeudar el Ayuntamiento para aprovechar la donación e invertirla en la construcción de una infraestructura, ni acudir a la solicitud de ayudas públicas para contemplar la financiación, o la colaboración privada, se puede contemplar aplicar el Código Civil en dos de sus condiciones imposibles de cumplir: la cantidad donada y el tiempo de ejecución de la obra de la residencia». Y en cuanto a la construcción de un centro de día, Coca considera que «para esto si había dinero y hubiese sido asumible», aunque desde el equipo de gobierno se aseguró que costaría más de 1,2 millones de euros.

Para Coca, «la decisión de no aceptar la herencia es una grave ofensa hacia la persona que nos ha ofrecido, altruistamente, todos sus bienes para los vecinos de Bercial. Y también supone una falta de consideración a la mayoría del pueblo que solicitó con su firma, simplemente, que su Ayuntamiento aceptase la herencia».

A partir de ahora, el Ayuntamiento tiene que solicitar ante un juez que renuncia a la herencia. En caso de que la rechazase, el siguiente beneficiario sería Cruz Roja.