Tudanca ve la Conferencia como "fantástica noticia" para CyL

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, manifestó este lunes que la elección de Salamanca como sede para la celebración de la XXII Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar durante la última semana de julio, “demuestra el compromiso del Gobierno con esta tierra”. De hecho, Tudanca tildó este anuncio, realizado horas antes por el presidente Sánchez, de “fantástica noticia”, precisamente desde la capital del Tormes donde se reunió durante la mañana con colectivos sanitarios de la provincia.

El líder de los socialistas ahondó en el principal tema a tratar durante el encuentro entre mandatarios regionales que, según indicó, es el reto demográfico. “El presidente ha demostrado también su compromiso con el principal problema que tenemos en Castilla y León”, celebró Tudanca, ensalzando asimismo que la elección de Salamanca señala la “lealtad institucional” que guía al Gobierno en sus actuaciones. “Ojalá todo fueran iguales”, insinuó en este sentido.

Compromiso con Castilla y León

Preguntado por los periodistas, el secretario general del PSOECyL salió al paso de algunos rumores que le sitúan como futuro ministro en el Ejecutivo central de Sánchez. “Me da rubor y pudor hablar de esa posibilidad. Es al presidente a quien compete estructurar el Consejo de Ministros y ahí nadie más se mete. Mi compromiso está en Castilla y León y, con toda humildad, es a lo que me he dedicado los últimos años y así voy a seguir. Yo no hago quinielas ni en el fútbol, así que con algo que no voy a decidir yo, mucho menos”, zanjó.

Finalmente, Tudanca valoró la encuestas que sitúan al Partido Popular con mayor ventaja sobre los socialistas en los próximos comicios. “En mayo de 2019 ganó todos los sondeos y luego obtuvo el peor resultado de la historia del Partido Popular en la Comunidad. Así que yo encantado de que siga por el mismo camino”, concluyó.