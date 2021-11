Una propuesta de alta gama

Citroën vuelve al segmento de los grandes turismos con un modelo innovador, el C5 X, que combina características estilísticas de las berlinas, los familiares y los SUV.

Sus formas, redondeadas y musculosas, combinadas con líneas estilizadas y elegantes, crean una forma fluida, dinámica y elegante que combina todo el estatus y la elegancia de una berlina, el dinamismo y versatilidad de un familiar y la modernidad y aspecto de robustez de un modelo más alto.

Este nuevo vehículo, destaca la compañía, cumple a la perfección las múltiples expectativas de quienes desean un gran turismo y, además, buscan una alternativa más moderna y funcional a las berlinas, los familiares y los SUV.

Una propuesta de alta gamaSegún Frédéric Angibaud, diseñador del C5 X, «el diseño alargado del habitáculo y los largos spoilers situados en la parte trasera del coche, así como todo lo que se ha diseñado en horizontal, como las alargadas ventanillas laterales, son señas de identidad de las berlinas».

El estilo de la carrocería del C5 X es musculoso y con una aerodinámica optimizada para reducir el consumo de combustible.

«El gran maletero y su amplísimo acceso son lo que se espera de un coche familiar», resalta Angibaud. «Del SUV ha tomado prestado su aspecto elevado sobre la carretera, esa postura alta aporta una sensación de protección y solidez. El estilo de sus laterales y sus curvas representa el tipo de robustez que se encuentra en un SUV», recalca Frédéric Angibaud.

Una propuesta de alta gamaEl perfil del C5 X presenta numerosos rasgos de SUV: una postura elevada combinada con grandes llantas de 720 mm, una posición de conducción más alta y elementos de protección de color negro mate en toda la parte inferior del vehículo, que dan seguridad y acentúan la impresión de robustez y solidez.

Con un frontal con la firma lumínica en forma de V, el C5 X se presenta con fuerza en el segmento de los grandes turismos. Esta firma lumínica también se hace eco en la parte posterior para conseguir un mayor equilibrio. En el frontal destacan sus rasgos cromados y en negro brillante, situando decididamente al C5 X en su segmento. Los chevrones superiores resaltan el final del capó y se extienden hasta la iluminación diurna de LED, acentuando la anchura del frontal.

La parte trasera transmite instantáneamente fuerza y elegancia. El alerón superior, que prolonga visualmente el habitáculo, y la luneta trasera extremadamente fluida confieren al vehículo este carácter poderoso y dinámico. Las líneas redondeadas inferiores del C5 X en la parte posterior son típicas de los Citroën más grandes. Algunos detalles, como las líneas de acero que rodean la matrícula y el parachoques, enfatizan la anchura del vehículo y lo afianzan sobre la carretera.

En el centro del salpicadero, estrena My Citroën Drive Plus, un interfaz de comunicación centrado en la conectividad. Con una pantalla táctil de 12 pulgadas, cuatro tomas USB de tipo C y un cargador inalámbrico de móviles, se actualiza en tiempo real en la nube.

El arsenal de funciones de ayuda a la conducción presente a bordo del Citroën C5 X ofrece las tecnologías más avanzadas, hasta alcanzar una conducción semiautónoma de nivel 2, como el Highway Driver Assist que combina el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y la ayuda del mantenimiento de carril, el control del ángulo muerto de larga distancia, el Rear Cross Traffic Alert, que detecta los vehículos u otros peligros que se acercan al insertar la macha atrás, el Top 360 Vision que facilita las maniobras mostrando el entorno exterior del coche o el acceso y puesta en marcha manos libres Proximity que abre y cierra automáticamente las puertas cuando el conductor se acerca al vehículo o se aleja de él.